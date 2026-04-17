“La Torre Massetana” compie 70 anni: una serie di eventi per celebrare il compleanno

Massa Marittima (Grosseto). “La Torre Massetana” quest’anno compie 70 anni di fondazione e ininterrotte pubblicazioni. Nel suo genere “La Torre” è il giornale più vecchio e più longevo della Toscana, certificato dalla registrazione al Tribunale di Grosseto che porta la data del 6 luglio 1956.

Per celebrare questo importante traguardo il giornale, in collaborazione con il Comune di Massa Marittima e con la biblioteca comunale, organizzerà numerose iniziative da aprile a settembre.

Il programma

Si comincia venerdì 24 aprile alle 17: in programma la cerimonia di apertura delle celebrazioni del settantesimo con l’inaugurazione della mostra antologica “Massa e il suo giornale: 70 anni di giornalismo” allestita nei locali della biblioteca comunale “Gaetano Badii”. Saranno esposte le pagine più significative della “Torre” dal 1956 ad oggi, pubblicazioni, editoriali, fotografie, oggetti tipografici. La mostra resterà aperta fino al 30 giugno, sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca e saranno organizzate, nel corso di questi mesi, delle visite guidate.

“Un anniversario carico di significato per tutta Massa Marittima – sottolinea il sindaco Irene Marconi –, celebrare i 70 anni de ‘La Torre Massetana’ significa rendere omaggio a una voce che ha accompagnato generazioni di cittadini, raccontando la storia, l’identità e i cambiamenti della nostra comunità. Nella ‘Torre’ è contenuta tutta la cronaca di questi 70 anni, ma anche tante pagine di storia, arte, cultura dei secoli precedenti scritte da persone appassionate di storia locale, studiosi, ricercatori. È il giornale della nostra città.”

“‘La Torre Massetana’ rappresenta un patrimonio collettivo di memoria e partecipazione – aggiunge Claudia Mori, direttrice della biblioteca comunale ‘Gaetano Badii’ –, con la mostra allestita in biblioteca offriamo l’occasione di riscoprire, attraverso le pagine del giornale, la storia viva di Massa Marittima in un percorso di cultura e di memoria collettiva”.

“Non sfugge a nessuno l’importanza di questo anniversario, per il quale abbiamo disegnato anche uno speciale logo del settantesimo. –commenta Angelo Soldatini, direttore de ‘La Torre Massetana’ -. Vorremmo che fosse un’occasione per poter incontrare nuovamente tanti amici come facemmo per i 50 anni. Pertanto, invitiamo tutti a partecipare alle tante iniziative in programma da qui ai prossimi mesi”.

Le altre iniziative in programma:

il 14 maggio, alle 17 , alla biblioteca comunale “La Torre” ricorderà Enzo Marchetti, in collaborazione con Liber Pater;

, alla biblioteca comunale “La Torre” ricorderà Enzo Marchetti, in collaborazione con Liber Pater; l’11 giugno, alle 17 , sempre in biblioteca comunale, un approfondimento sui fondatori e i primi redattori del giornale;

, sempre in biblioteca comunale, un approfondimento sui fondatori e i primi redattori del giornale; il 22 giugno, alle 17.30, nel Palazzo dell’Abbondanza, presentazione della pubblicazione di poesie “Il colore dei giorni” di Fabrizio Pistolesi, in collaborazione con Liber pater e Iride;

nel Palazzo dell’Abbondanza, presentazione della pubblicazione di poesie “Il colore dei giorni” di Fabrizio Pistolesi, in collaborazione con Liber pater e Iride; il 25 giugno, alle 17.30 , nel Palazzo dell’Abbondanza, “Poesia a Massa”, serata di poesie dedicate a Massa Marittima in collaborazione con Iride e Liber pater;

, nel Palazzo dell’Abbondanza, “Poesia a Massa”, serata di poesie dedicate a Massa Marittima in collaborazione con Iride e Liber pater; 6 luglio, alle 21, “Passeggiata sui luoghi della ‘Torre Massetana’: 70 anni di memoria ed identità”, in collaborazione con la Massa Marittima Multiservizi. Visita alla sede attuale della ‘Torre’ e ad altri luoghi che riporteranno alla memoria fatti e persone;

“Passeggiata sui luoghi della ‘Torre Massetana’: 70 anni di memoria ed identità”, in collaborazione con la Massa Marittima Multiservizi. Visita alla sede attuale della ‘Torre’ e ad altri luoghi che riporteranno alla memoria fatti e persone; 12 settembre, alle 17, nel Palazzo dell’Abbondanza, gran chiusura con premiazioni e memorie.

Sono in fase di progettazione anche altre iniziative di cui sarà verificata la fattibilità.

Nell’occasione sono stati promossi quattro progetti, già attivi, a cui possono partecipare tutti:

“Poeta per la mia città”, una raccolta di poesie dedicate a Massa Marittima e al suo territorio. Tutti possono inviare poesie edite o inedite alla “Torre Massetana”. La raccolta è divisa in quattro sezioni: Massa a tema libero; la miniera; la Maremma; il lavoro;

una raccolta di poesie dedicate a Massa Marittima e al suo territorio. Tutti possono inviare poesie edite o inedite alla “Torre Massetana”. La raccolta è divisa in quattro sezioni: Massa a tema libero; la miniera; la Maremma; il lavoro; “Testimonianze: ‘La mia Torre”. Chiunque lo desideri può inviare testimonianze ed esperienze personali e ricordi di persone e fatti legate alla vita del giornale. Il fine è di ricostruire una più ampia storia;

Chiunque lo desideri può inviare testimonianze ed esperienze personali e ricordi di persone e fatti legate alla vita del giornale. Il fine è di ricostruire una più ampia storia; “La tua definizione della ‘Torre'”. Ognuno può mettere in evidenza un particolare, un aspetto, una riflessione sul giornale. Il materiale sarà utilizzato per iniziative future;

Ognuno può mettere in evidenza un particolare, un aspetto, una riflessione sul giornale. Il materiale sarà utilizzato per iniziative future; Resta inoltre attivo il progetto “Pagine aperte”: uno spazio autogestito e autofinanziato a disposizione di associazioni, Istituzioni e gruppi.

Tutti gli elaborati, poesie e testi devono essere inviati alla mail angelo.soldatini@gmail.com oppure per posta ordinaria a “La Torre Massetana C.P. 42 58024 Massa Marittima” con i propri dati: nome, cognome, indirizzo ed e-mail.

Il giornale in questi anni è cresciuto in qualità e quantità passando dalle 4 pagine mensili del 1956 alle attuali 8. Ma frequentemente esce a 10 o 12 pagine, avendo elevato il numero di pagine annue da 48 a 112. Questo per soddisfare le sempre numerose richieste di cittadini e associazioni per l’abbondanza di articoli sulle cronache sempre così ricche di eventi interessanti nella cittadina.