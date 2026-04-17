Contest rap, installazioni artistiche, cultura: torna “Immersioni culturali”

Follonica (Grosseto). Domenica 19 aprile, a Follonica, dalle 14.30 alle 19.00, una giornata di pura espressione creativa: contest rap, installazioni artistiche, cultura a 360° e il voto decisivo del pubblico.

Il sipario si alza nuovamente sulla creatività urbana. La Fonderia n.1 ospiterà la seconda edizione di “Immersioni culturali”, un evento promosso dall’associazione culturale Menura e curato da Federico Irace e Lorenzo Ceccarelli. Un progetto che mette al centro il coraggio di salire su un palco e la libertà di esprimersi, sostenuto dal patrocinio del Comune di Follonica.

Il palco: dove l’emozione diventa musica

Il contest Rap vedrà protagonisti 7 artisti emergenti: Seventeen17, Falco, Om\ar, Giodeli, Mr. Flower, Nesh eForme. Per loro, l’obiettivo non è solo la competizione, ma l’opportunità di mostrare il proprio talento davanti a una giuria di professionisti e a un pubblico vero.

A testimoniare la continuità del rapporto tra gli artisti, la manifestazione e la città di Follonica, torneranno sul palco alcuni dei protagonisti della prima edizione: il vincitore Scop, insieme a Freddy e Ggiobo, che presenteranno i loro nuovi brani inediti in un clima di scambio artistico permanente.

Le giurie e il ruolo sovrano del pubblico

La valutazione delle performance sarà affidata a un sistema di voto articolato, dove il coinvolgimento della platea sarà fondamentale:

giuria di esperti, composta da Maurizio Rossato (produttore e regista di Radio Deejay), Giuseppe Zuppardi (di Brucaliffo Studio, studio di registrazione con dischi d’oro riconosciuto a livello nazionale), la riconferma di Alex Vanni e dei rappresentanti di Skool Break e della discoteca Disco Village, Gabriele Bellinati e Ciro Garofalo;

giuria della stampa e Community. Un tavolo formato dai principali giornalisti della stampa locale e online, content creator, podcaster, progetti sociali, Radio Diffusione Follonica e la pagina che racconta ciò che accade in città, ViviFollonica;

il voto del pubblico, Accanto agli esperti, il pubblico in sala avrà un ruolo indispensabile. Gli spettatori non saranno semplici osservatori, ma parte attiva della gara: il loro voto potrà infatti cambiare le sorti del contest e influenzare il verdetto finale.

Arte, moda e cultura

L’allestimento della Fonderia n.1 sarà arricchito dalle sculture e dalle installazioni artistiche di Sofia Stella, affiancata dalle opere dei talenti locali Davide D’Amico e Dario Vella (quest’ultimo presente anche in veste di giurato). L’evento si apre anche ad altre realtà cittadine: sono previsti talk ed esposizioni dedicati a Follomix e Flashback, appuntamenti annuali centrali per la cultura del fumetto e del videogioco, oltre a progetti legati al mondo della moda (Legia) e dell’artigianato (David Ruggiero).

Formazione e ospiti speciali

“Immersioni culturali” vive anche come palestra formativa: i ragazzi dell’Isis Follonica, nell’ambito dei percorsi Pcto, hanno partecipato a workshop creativi e organizzativi a scuola e metteranno in pratica le competenze acquisite durante l’evento insieme a Francesco Contrino.

Ospiti d’eccezione della giornata saranno i rappresentanti dell’Università di Siena, invitati per presentare il volume realizzato dagli studenti del Master in Comunicazione d’impresa. Il libro è un racconto corale che intreccia memorie civili, desideri e pratiche di cambiamento e che racchiude anche la genesi e la storia di “Immersioni culturali”, dedicando un focus speciale al percorso del vincitore della prima edizione, Scop.

L’evento sarà un vero e proprio media hub: oltre al racconto live di Vivien Rossi (Banana33) e Anna Iacci, i ragazzi di Spazi Ragazzi (della cooperativa Arcobaleno) apriranno eccezionalmente la sede della loro radio proprio all’interno della Fonderia n.1 per interviste e approfondimenti.

Ingresso libero.