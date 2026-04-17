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Autobus e sicurezza in piazza della Stazione: convocata Commissione su richiesta delle opposizioni

di Redazione
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Grosseto. Su richiesta dei gruppi consiliari di opposizione Partito Democratico e Grosseto Città Aperta, è stata convocata per lunedì 20 aprile, alle 9.30, la Commissione consiliare competente per affrontare le criticità del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento all’area delle fermate autobus di piazza Marconi.

Negli ultimi mesi, anche grazie ad articoli di stampa ed agli interventi di alcune organizzazioni sindacali, è emersa una situazione di forte difficoltà, soprattutto nelle ore di punta, quando studenti e pendolari si concentrano nell’area, determinando condizioni di sovraffollamento e disorganizzazione che mettono a rischio la sicurezza di utenti e operatori.

“La convocazione della Commissione rappresenta un primo risultato importante – dichiarano i gruppi di opposizione –, ma soprattutto un passaggio necessario per affrontare in modo serio e strutturato una situazione che da tempo richiede interventi concreti”.

Nel corso della seduta saranno analizzate le principali criticità del servizio, con un focus sulla sicurezza dell’area di piazza Marconi e sulla necessità di una riorganizzazione degli spazi, dei flussi e degli orari.

Sarà inoltre esaminata la proposta progettuale elaborata dall’amministrazione comunale e trasmessa al gestore del servizio, con l’obiettivo di individuare soluzioni efficaci e durature.

Su istanza dei consiglieri del Partito Democratico e di Grosseto Città Aperta, alla Commissione sono stati invitati i rappresentanti della società concessionaria del servizio, le organizzazioni sindacali, gli assessori e gli uffici comunali competenti, al fine di garantire un confronto ampio e concreto.

“L’obiettivo è migliorare sicurezza e qualità del servizio per cittadini, studenti e lavoratori – concludono Pd e Grosseto Città Aperta –, partendo da una delle situazioni più critiche del territorio”.

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