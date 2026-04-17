Consorzio di Bonifica: i bollettini per il pagamento del contributo arrivano anche via Pec

Grosseto. I bollettini per il pagamento del contributo al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud da quest’anno arrivano anche via Pec. L’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale provengono gli avvisi bonari è tributi.pec@cb6toscanasud.it.

Il recapito dell’avviso bonario, in formato pdf allegato alla Pec di trasmissione, è inviato agli indirizzi digitali comunicati dai contribuenti e a quelli reperiti dal Consorzio sugli indici nazionali Inad (per le persone fisiche) e Ini-Pec (per le persone giuridiche).

Il bollettino continuerà ad arrivare anche all’indirizzo di posta elettronica classica (non certificata) ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta: in questo caso gli avvisi bonari provengono dall’indirizzo contribuenza@cb6toscanasud.it.

Prosegue anche la consegna attraverso posta ordinaria a chi non ha fatto richiesta di passaggio alla documentazione digitale.