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Consorzio di Bonifica: i bollettini per il pagamento del contributo arrivano anche via Pec

di Redazione
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Grosseto. I bollettini per il pagamento del contributo al Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud da quest’anno arrivano anche via Pec. L’indirizzo di posta elettronica certificata dal quale provengono gli avvisi bonari è tributi.pec@cb6toscanasud.it.

Il recapito dell’avviso bonario, in formato pdf allegato alla Pec di trasmissione, è inviato agli indirizzi digitali comunicati dai contribuenti e a quelli reperiti dal Consorzio sugli indici nazionali Inad (per le persone fisiche) e Ini-Pec (per le persone giuridiche).

Il bollettino continuerà ad arrivare anche all’indirizzo di posta elettronica classica (non certificata) ai contribuenti che ne hanno fatto richiesta: in questo caso gli avvisi bonari provengono dall’indirizzo contribuenza@cb6toscanasud.it.

Prosegue anche la consegna attraverso posta ordinaria a chi non ha fatto richiesta di passaggio alla documentazione digitale.

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