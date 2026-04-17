Campo da calcio dismesso: il Comune cede gratuitamente porzioni di erba sintetica a società sportive

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto ha approvato in Giunta l’atto di indirizzo che definisce i criteri per la cessione a titolo gratuito di porzioni del manto in erba sintetica dismesso dal campo da calcio di via Australia.

L’intervento si inserisce nel più ampio progetto di riqualificazione e ammodernamento dell’impianto sportivo comunale e rappresenta un’azione concreta di sostenibilità, riutilizzo delle risorse e sostegno allo sport locale.

Il materiale, ritenuto idoneo al riutilizzo sotto il profilo tecnico e ambientale, potrà essere destinato prioritariamente alle associazioni sportive che gestiscono impianti comunali, alle realtà sportive attive sul territorio e, in via residuale, anche a soggetti privati.

«Con questo provvedimento – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – trasformiamo un intervento di riqualificazione in un’opportunità per tutto il territorio. Non parliamo di un semplice smaltimento, ma di una scelta precisa: recuperare, riutilizzare e rimettere a disposizione delle nostre associazioni sportive un materiale ancora perfettamente utilizzabile. È un modo concreto per sostenere lo sport, ridurre gli sprechi e valorizzare il patrimonio pubblico».

«Abbiamo voluto costruire un percorso chiaro e trasparente – aggiunge l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – che privilegia chi ogni giorno lavora negli impianti sportivi e contribuisce alla crescita sociale e sportiva della nostra comunità. Questa operazione consente di migliorare la qualità degli spazi sportivi esistenti senza nuovi costi per l’amministrazione, generando al tempo stesso benefici ambientali e sociali».

La cessione avverrà attraverso una manifestazione di interesse pubblica, che sarà predisposta dagli uffici comunali. Tutti i costi relativi al trasporto, al montaggio e alle eventuali autorizzazioni resteranno a carico dei soggetti assegnatari.

Si conferma così l’impegno del Comune di Grosseto nel promuovere lo sport come strumento di inclusione, oltre a rafforzare il legame tra comunità e attenzione ambientale.