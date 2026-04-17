Pro loco, rinnovato il consiglio direttivo: tutti i membri

Arcidosso (Grosseto). La Pro Loco è per Arcidosso una risorsa strategica, una voce importante dell’associazionismo e un’organizzazione essenziale per la promozione positiva del comune amiatino. Farne parte significa rafforzare in tanti momenti dell’anno i legami che tengono unita la comunità. Essere della Pro Loco ad Arcidosso è espressione caratteristica della socialità, un modo piacevole di stare insieme in amicizia e “fare” per il bene di tutti.

“Le radici forti – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso – su cui si regge la Pro Loco rendono il recente rinnovo delle cariche una festa e una dichiarazione di volontà collettiva. C’è continuità nel ricoprire le cariche e il ricambio non è abbandono, ma un passaggio di testimone per fare sempre meglio e con rinnovata energia. Come sindaco e come amministrazione auguro al nuovo presidente, ai dirigenti e al consiglio un buon lavoro ricco di passione ed entusiasmo. Il Comune ringrazia per tutto l’impegno prestato il presidente Filippo Mazzi e il suo braccio destro Dario Pastorelli, insieme a tutto il gruppo uscente che in parte è stato sostituito. Colgo l’occasione per ringraziare tutti confidando che venga confermata la proficua collaborazione con le istituzioni e le altre associazioni portata avanti in questi anni”.

Il consiglio direttivo

Ecco la composizione del nuovo consiglio: presidente Mattia Mencarini, vicepresidente Greta Pallini, tesoriere Filippo Mazzi, segretaria Rachele Nanni, consiglieri Benedetta Colombini, Dario Pastorelli, Sergio Pastorelli, Tommaso Moscarini, Giacomo Lorenzoni, Francesco Cosentino e Alessandra Ronconi.