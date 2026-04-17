Grosseto intitola una via alla memoria di Giovanni Gentile: “Figura di grande rilievo culturale”

Grosseto. Si è svolta questa mattina in via Porciatti, a Grosseto, la cerimonia di inaugurazione del Largo Giovanni Gentile, a cui hanno partecipato autorità civili e militari, insieme al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Giovanni Gentile, filosofo, pedagogista e accademico italiano, è stato tra i maggiori esponenti del neoidealismo filosofico, riformatore della scuola italiana e ideatore dell’Enciclopedia italiana che fu concepita come un’opera seria e rigorosa per la qualità degli scritti, per le illustrazioni raffinate e la minuziosità della struttura, posizionandosi tra le più importanti enciclopedie mondiali.

“Intitolare uno spazio pubblico – afferma in sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna – significa aprire uno spazio di riflessione. Oggi però non inauguriamo soltanto un largo, ma compiamo anche una scelta di carattere culturale, scegliendo di intitolarlo a Giovanni Gentile, una figura di grande rilievo nella storia del pensiero italiano ed europeo che ha esercitato un’influenza significativa sul dibattito culturale e scolastico”.

L’iter per l’intitolazione a Giovanni Gentile è stato avviato sotto richiesta del consigliere Simonetta Baccetti, con l’impegno di ricordare una figura che ha attuato una riforma scolastica fondamentale, caratterizzata dalla creazione di una struttura scolastica solida e dall’innalzamento dell’età minima all’obbligo scolastico.