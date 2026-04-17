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Grosseto intitola una via alla memoria di Giovanni Gentile: “Figura di grande rilievo culturale”

di Redazione
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Grosseto. Si è svolta questa mattina in via Porciatti, a Grosseto, la cerimonia di inaugurazione del Largo Giovanni Gentile, a cui hanno partecipato autorità civili e militari, insieme al sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna.

Giovanni Gentile, filosofo, pedagogista e accademico italiano, è stato tra i maggiori esponenti del neoidealismo filosofico, riformatore della scuola italiana e ideatore dell’Enciclopedia italiana che fu concepita come un’opera seria e rigorosa per la qualità degli scritti, per le illustrazioni raffinate e la minuziosità della struttura, posizionandosi tra le più importanti enciclopedie mondiali.

“Intitolare uno spazio pubblico – afferma in sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna significa aprire uno spazio di riflessione. Oggi però non inauguriamo soltanto un largo, ma compiamo anche una scelta di carattere culturale, scegliendo di intitolarlo a Giovanni Gentile, una figura di grande rilievo nella storia del pensiero italiano ed europeo che ha esercitato un’influenza significativa sul dibattito culturale e scolastico”.

L’iter per l’intitolazione a Giovanni Gentile è stato avviato sotto richiesta del consigliere Simonetta Baccetti, con l’impegno di ricordare una figura che ha attuato una riforma scolastica fondamentale, caratterizzata dalla creazione di una struttura scolastica solida e dall’innalzamento dell’età minima all’obbligo scolastico.

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