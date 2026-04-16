Ubriaco molesta passeggeri di un autobus: multato dai Carabinieri

Grosseto. In 4 diversi interventi effettuati nelle ultime 24 ore, i Carabinieri di Follonica e Grosseto hanno segnalato alla Prefettura di Grosseto tre diversi assuntori di stupefacenti, nonché multato per ubriachezza altre due persone, per cui era stato richiesto un intervento di polizia.

Gli interventi

Il primo intervento è stato effettuato ieri, durante la mattina, quando un padre ha contattato il 112 in quanto non riusciva a mettersi in contatto con la figlia, che non rispondeva alle numerose chiamate del genitore.

Una volta recatisi presso l’abitazione della giovane, i Carabinieri l’hanno rintracciata spiegando alla ragazza e al suo compagno, presente con lei in casa, i motivi della loro presenza. I due hanno riferito di essersi addormentati la sera precedente e di non aver sentito le telefonate. Resisi conto della situazione, i militari hanno perquisito la casa e l’auto della coppia, trovando un involucro contenente circa 3 grammi di cocaina. Motivo per cui, rassicurato prima di tutto il genitore, i due sono stati segnalati alla Prefettura di Grosseto.

Il secondo intervento ha avuto luogo a Massa Marittima, dove era stato richiesto un intervento per la presenza molesta di un uomo a bordo di un autobus di linea. Raggiunto il mezzo, i Carabinieri hanno riscontrato il profondo stato di ubriachezza dell’uomo, che è stato fatto scendere dal mezzo pubblico in modo che questo potesse senza particolari complicazioni proseguire il viaggio. L’interessato, un 61enne, è stato così multato per ubriachezza.

Nella serata invece, il dispositivo del servizio “Strade sicure”, costituito dai Carabinieri e da militari dell’Esercito, nel corso del servizio di pattugliamento dell’area di competenza nel centro di Grosseto, ha fermato e controllato un italiano, il quale, al termine di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di una dose di hashish. Anche in questo caso è partita per la persona controllata la segnalazione alla Prefettura di Grosseto quale assuntore di stupefacenti.

L’ultimo intervento ha avuto luogo nel centro di Grosseto, dove un uomo, in palese stato di alterazione, stava danneggiando alcune fioriere. Sul posto i Carabinieri hanno approcciato l’uomo, risultato privo di documenti, per cui è stato portato in caserma per accertamenti sulla sua identità. Dopo l’identificazione l’uomo, un cittadino straniero, è stato infine multato per ubriachezza.

“L’ubriachezza è prevista quale fattispecie sanzionatoria dall’articolo 688 del codice penale e stabilisce che chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è colto in stato di manifesta ubriachezza, va incontro a una sanzione amministrativa – si legge in una nota dei Carabinieri -. La fattispecie è infatti stata depenalizzata, ovvero trasformata da contravvenzione penale a illecito amministrativo, e prevede attualmente l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 51 euro e 309 euro”.