Concessioni balneari: riunione di Fiba Confesercenti in vista dei bandi

Grosseto. Manca poco più di un anno (settembre 2027) alla data limite per la riassegnazione delle concessioni balneari italiane. Termine ultimo che, salvo nuove proroghe, dopo anni, adesso pare non più rinviabile.

Una data a cui i balneari provano ad arrivare preparati, con il supporto dell’associazione di categoria.

L’incontro

Fiba Confesercenti Grosseto, la categoria che raggruppa i balneari, ha organizzato un incontro con professionisti di vari settori, con l’intervento della dottoressa commercialista Elena Insabato, di Confesercenti Grosseto, e dell’architetto Stefano Giommoni, in rappresentanza del consiglio dell’Ordine provinciale degli architetti, per analizzare quello che potrebbe essere il quadro in cui le evidenze pubbliche si muoveranno (visto che ancora l’annunciato “bando tipo” nazionale non è stato emanato) e consigliare come arrivarci non solo in regola sotto ogni punto di vista, ma al meglio, così che la proposta dei singoli balneari, che hanno in gestione da anni le spiagge, sia appetibile quanto quella di eventuali cordate non locali.

All’incontro, introdotto dal presidente provinciale di Fiba Claudio Pierini, è stato delineato, passo passo, il percorso da fare, a partire dal Pef, il Piano economico finanziario per dimostrare la redditività dell’azienda e la su stabilità. Un piano storico (per consentire un’analisi in evoluzione dell’azienda) ed uno prospettico sul progetto futuro.

L’Ordine degli architetti ha invece sottolineato l’importanza per le imprese di progettualità coerenti con l’indirizzo degli strumenti urbanistici comunali e regionali.

«Ci avviciniamo sempre di più alla scadenza dei titoli concessori, senza che ancora esista una disciplina organica che normi le modalità con cui questo rinnovo avverrà – afferma Claudio Pierini -. Questa incertezza è devastante per tutto il comparto, con gli operatori del settore che in assenza di regole chiare non sanno neanche come prepararsi per sostenere le procedure di rinnovo. In questo caos normativo totale, noi come Fiba Confesercenti stiamo lavorando assieme ai nostri tecnici di riferimento per sostenere il più possibile gli imprenditori associati e attrezzarli al meglio in vista delle sfide che si prospettano».

All’incontro erano presenti il presidente regionale di Fiba, Simone Guerrini, che ha parlato della recente evoluzione della normativa e del quadro giurisprudenziale di riferimento, e il direttore di Confesercenti Andrea Biondi, in qualità di moderatore dell’incontro.

Come anche il neo presidente provinciale Massimiliano Mei, per sottolineare quanto la nuova dirigenza dell’associazione abbia a cuore i destini della categoria, composta spesso da imprese familiari.