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Intervento anti allagamento: il Consorzio di Bonifica al lavoro sul torrente Osa

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Un intervento importante ha interessato il torrente Osa, all’altezza della foce in zona Talamonaccio, nel comune di Orbetello.

Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha eseguito lavori di decespugliazione della vegetazione in eccesso lungo il rilevato arginale, con l’obiettivo di tutelare sia il rischio idraulico sia la pubblica incolumità, anche in considerazione della presenza dell’arginatura di protezione.

L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato realizzato nel rispetto delle indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna.

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