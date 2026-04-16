La salute femminile si promuove attraverso la danza: il paese ospita “Ballando per la vita”

Orbetello (Grosseto). Sabato 18 aprile Orbetello ospita “Ballando per la vita”, la manifestazione che promuove la salute femminile attraverso la danza, organizzata dalla Pro Loco Lagunare con il patrocinio e il contributo del Comune di Orbetello.

La madrina d’eccezione della manifestazione sarà Carolyn Smith, celebre coreografa, nota anche come giurata di Ballando con le stelle, che convive con un tumore da 11 anni: «Carolyn Smith – spiega Roberta Baldassari, che ha curato l’evento per la Pro Loco Lagunare – mette a disposizione la propria professionalità e la propria esperienza per uno workshop, a partire dalle 14 al palazzetto dello sport, per quelle allieve delle scuole di danza del territorio che si saranno iscritte. Alle 16.30 si terrà la Ladies walking in musica con Carolyn Smith per le vie del centro, con partenza da piazza Cortesini e arrivo a Piazza Giovanni Paolo II».

Lo spettacolo

Alle 17.00 avrà inizio lo spettacolo in piazza Giovanni Paolo II, con la partecipazione di: Carolyn Smith, ⁠Desigual,⁠ ⁠Real Dance Academy FA, Habibi Bellydance, ⁠Sensual Dance Fit, ⁠Deborah Fitness, ⁠Costa d’Argento Danza,⁠ ⁠Centro Studi Danza, Danzarte.

«Siamo molto orgogliosi e soddisfatti – sottolinea Baldassari – della grande adesione ottenuta da una manifestazione che punta a promuovere la salute femminile attraverso la prevenzione e la lotta ai tumori, di cui Carolyn Smith è l’emblema. Smith interverrà sul palco di piazza Giovanni Paolo II per raccontare le attività e i progetti che ha promosso e sostenuto, tra cui Sensual Dance Fit e Dance of Oncology, mettendo in atto una vera e propria campagna di sensibilizzazione riguardo a tali tematiche. Ospiti della serata anche la dottoressa Pastrina e il dottor Dentamaro, rispettivamente direttrice dell’oncologia di Grosseto, Follonica e Orbetello e direttore generale dell’ospedale di Grosseto. Durante la manifestazione si terrà anche il concorso per la migliore coreografia, di cui la stessa Smith e l’insegnante di danza Barbara Grifoni saranno le giudici».

«Una manifestazione – aggiunge in conclusione l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio, Maddalena Ottali – che coniuga un significato profondo e intrattenimento di alta qualità con nomi importanti che, come accade sempre più di frequente, proiettano Orbetello sul panorama internazionale. Da parte nostra abbiamo sostenuto con convinzione un evento così significativo, che parla di salute femminile attraverso un’arte nobile come la danza che valorizza la bellezza del corpo, esaltandone la sacralità».

Direzione artistica di Barbara Grifoni.

Regia e mix di Michele Boschi.

Presentano Michele Boschi, Comune di Orbetello e Pro Loco Lagunare, con la parrtecipazione di Comitato per la Vita, Insieme in Rosa onlus, ⁠La Farfalla cure palliative Odv.

Per informazioni: Pro Loco Lagunare, al numero 349.5434379 (Roberta).

Ingresso gratuito.