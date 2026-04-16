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Risultati sfavorevoli dalle analisi delle acque: il Comune ordina il divieto di balneazione

Il divieto ha natura temporanea e resterà in vigore fino a revoca,

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica informa la cittadinanza che, a seguito di una nota pervenuta da Arpat Toscana che segnala risultati sfavorevoli dalle analisi effettuate lo scorso 13 aprile, il sindaco ha emesso l’ordinanza n. 9, che dispone il divieto temporaneo di balneazione in via precauzionale per le seguenti aree:

  • tratto Marina di Follonica Ovest;
  • tratto est foce del Cervia.

Il divieto ha natura temporanea e resterà in vigore fino a revoca, in attesa dei nuovi campionamenti e accertamenti da parte degli organismi competenti.

L’ufficio Demanio Marittimo provvederà all’installazione dell’apposita segnaletica informativa lungo le aree interessate.

Il Comune prega la cittadinanza di rispettare il divieto per motivi di sicurezza sanitaria.

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