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Trasferimento completato: i poliambulatori tornano nella sede di via Don Minzoni

Restano ancora in via Roma lo sportello per l'accettazione e il servizio prelievi

di Redazione
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Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est informa che da lunedì 20 aprile i poliambulatori specialistici saranno trasferiti nella struttura di via Don Minzoni a Grosseto.. In questa sede torneranno attivi, con gli stessi orari, gli ambulatori di Neurologia, Dermatologia, Ortopedia, Cardiologia e Oculistica.

Restano ancora temporaneamente in via Roma lo sportello di accettazione e il servizio prelievi.

I trasferimenti in corso fanno parte delle attività propedeutiche che porteranno all’attivazione della nuova Casa di comunità Hub di Grosseto, dove saranno attivi tutti i servizi attualmente presenti in via Roma.

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