Trasferimento completato: i poliambulatori tornano nella sede di via Don Minzoni

Grosseto. L’Azienda Usl Toscana sud est informa che da lunedì 20 aprile i poliambulatori specialistici saranno trasferiti nella struttura di via Don Minzoni a Grosseto.. In questa sede torneranno attivi, con gli stessi orari, gli ambulatori di Neurologia, Dermatologia, Ortopedia, Cardiologia e Oculistica.

Restano ancora temporaneamente in via Roma lo sportello di accettazione e il servizio prelievi.

I trasferimenti in corso fanno parte delle attività propedeutiche che porteranno all’attivazione della nuova Casa di comunità Hub di Grosseto, dove saranno attivi tutti i servizi attualmente presenti in via Roma.