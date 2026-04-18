Assegnazione delle elevate qualifiche, la Uil: “Divergenze tra amministrazione e dirigenza”

Follonica (Grosseto). “Siamo venuti a conoscenza nell’ultima delegazione trattante di alcune divergenze tra amministrazione e dirigenza del Comune di Follonica. Alla delegazione trattante ha partecipato anche il vicesindaco e assessore al personale Baietti”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il segretario generale della Uil Fp di Area Vasta Toscana Sud Est, Sergio Lunghi.

“Dall’incontro sono emerse posizioni divergenti sulla questione dell’assegnazione delle elevate qualifiche che, negli atti di programmazione deliberati dall’amministrazione, prevedevano l’assegnazione di 15 posizioni, per le quali è stato emesso il relativo bando di partecipazione – continua la nota -. La dirigenza del Comune ha invece ridotto, in modo unilaterale e arbitrariamente, a 12 le figure dei responsabili già previste. Questo fatto non è nuovo e si sono verificate situazioni analoghe per il Comune di Follonica che riguardano il personale. Anche da parte delle minoranze è stata sollevata la questione durante una seduta di Consiglio, rimarcando il problema sotto il profilo politico – istituzionale”.

“Rispettando le competenze proprie di quanti hanno sollevato la questione, dal punto di vista della Uil Fp è necessario un chiarimento rispetto alle volontà espresse dall’amministrazione e quanto applicato dalla dirigenza, che non corrisponde agli atti deliberati dalla Giunta – termina il comunicato -. Come Uil Fp attendiamo che si faccia luce e chiarezza su quanto sta avvenendo anche perché, senza pensar male, le posizioni escluse fanno tutte riferimento a questa organizzazione sindacale”.