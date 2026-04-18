Nasce la Consulta comunale dei giovani: al via le candidature

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima istituisce la Consulta comunale dei giovani con l’obiettivo di promuovere la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita pubblica, valorizzando percorsi di cittadinanza attiva e sostenendo l’autonomia e l’indipendenza delle nuove generazioni. Proprio in questi giorni è stato pubblicato il bando rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 e i 25 anni interessati a candidarsi per far parte dell’assemblea della Consulta.

Le candidature potranno essere presentate dal 20 aprile al 19 maggio 2026, entro e non oltre ore 12, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Le elezioni si svolgeranno il 29 maggio nell’aula magna dell’Istituto “B. Lotti” e nella sala Mariella Gennai.

L’assemblea sarà composta da 12 membri, rappresentativi della popolazione giovanile, che saranno eletti tramite apposita consultazione. La Consulta resterà in carica fino alla fine del mandato amministrativo del sindaco

“La creazione della Consulta dei Ggovani è per la Giunta comunale di Massa Marittima un atto importante – sottolinea Sara Montemaggi, assessore comunale alle politiche giovanili –, sia come esperienza formativa per i giovani che ne faranno parte, sia per rendere l’azione amministrativa più efficace e vicina ai bisogni reali dei ragazzi e delle ragazze del nostro territorio. La Consulta rappresenterà, infatti, un collegamento diretto tra l’amministrazione e i giovani, uno spazio in cui le loro idee, le loro energie e le loro esigenze potranno tradursi in proposte concrete per la città. Vogliamo costruire un gruppo capace di confrontarsi, collaborare e progettare iniziative, offrendo ai giovani l’opportunità di individuare priorità e sviluppare progetti che li riguardano direttamente”.

La Consulta giovanile avrà un ruolo attivo e propositivo: potrà elaborare documenti e proposte sulle politiche giovanili da sottoporre all’amministrazione; promuovere dibattiti, ricerche e incontri sui temi di interesse dei giovani; favorire il raccordo con altre Consulte e forum a livello provinciale e regionale; sviluppare iniziative culturali, sportive e aggregative; proporre azioni per prevenire e interpretare situazioni di disagio giovanile.

Al seguente link è possibile consultare il bando integrale e la relativa documentazione: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2026/Aprile/Avviso-candidature-per-la-Consulta-dei-Giovani.html