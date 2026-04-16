Letteratura, teatro, musica ed enogastronomia: presentato il programma di “Eventi in Pro Loco”

Grosseto. La Pro loco di Grosseto presenta “Eventi in Pro Loco 2026”, un calendario ricco e articolato di iniziative pensato per accompagnare cittadini e visitatori nei prossimi mesi, trasformando la città in un luogo diffuso di cultura, incontro e partecipazione.

Il programma nasce con l’obiettivo di valorizzare l’identità del territorio attraverso un’offerta culturale ampia e inclusiva, capace di parlare a pubblici diversi e di mettere in dialogo linguaggi e sensibilità differenti. Letteratura, teatro, musica, ambiente ed enogastronomia si intrecciano in un percorso che guarda alla tradizione ma anche alla contemporaneità.

Il programma

Tra gli appuntamenti più attesi tornano eventi ormai consolidati come “Giallo Grosseto”, dedicato quest’anno ad Andrea Camilleri, il festival di poesia “Terra di Mare” e “Grosseto dei Lettori”. Accanto a questi, spettacoli teatrali e musicali, iniziative per famiglie e momenti dedicati ai più piccoli, come “Cinemagic”, contribuiranno a rendere l’estate grossetana ancora più viva e partecipata. Ampio spazio sarà poi dedicato anche alla valorizzazione del territorio e alla sostenibilità, con iniziative come “Maremma Pro Natura” e percorsi enogastronomici che raccontano le eccellenze locali, tra cui “Per Bacco – Storytelling mitico”.

Momento simbolo del calendario sarà, come da tradizione, il premio “Grifone d’Oro” del 10 agosto, appuntamento centrale dell’estate cittadina. Il programma si inserisce in un contesto di forte partecipazione della comunità, confermando il ruolo della Pro Loco come punto di riferimento per la vita culturale e sociale della città.

“‘Eventi in Pro Loco 2026’ rappresenta un esempio concreto di come la cultura possa essere uno strumento di coesione e crescita per la comunità – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. La Proloco di Grosseto si conferma una realtà fondamentale in città, capace di costruire occasioni di incontro e valorizzazione del territorio, coinvolgendo cittadini e visitatori in un percorso condiviso. A tutti i volontari va il ringraziamento dell’amministrazione per il lavoro svolto con passione e dedizione”.

“L’attività della Pro Loco rappresenta un presidio essenziale per la valorizzazione culturale e sociale del territorio – sottolinea l’assessore alla cultura, Luca Agresti -. Il programma del 2026 è il risultato di un impegno costante e di una collaborazione virtuosa tra istituzioni e volontariato, capace di generare valore e sostenere il turismo. Fra le varie iniziative, una delle più importanti, c’è sicuramente l’inaugurazione del Museo del Buttero e delle tradizioni, che vuole sottolineare ancora una volta il legame tra le tradizioni e l’identità della nostra Maremma”.

“Questo programma è il frutto di un lavoro condiviso, costruito con l’obiettivo di offrire opportunità di incontro, cultura e partecipazione – dichiara il presidente della Proloco, Andrea Bramerini -. Ogni iniziativa rappresenta un tassello di un percorso più ampio, che vuole rendere Grosseto una città sempre più viva, accogliente e aperta”.

Il calendario completo degli eventi è disponibile sui canali ufficiali della Proloco. Le attività proseguiranno anche nel mese di agosto con ulteriori appuntamenti in via di definizione