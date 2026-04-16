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Continuano i concerti di Fondazione Grosseto Cultura: protagonista il Duo Degas

L'esibizione è in programma sabato 18 aprile

di Redazione
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Grosseto. Prosegue la stagione concertistica promossa da Fondazione Grosseto Cultura con un nuovo appuntamento in programma sabato 18 aprile alle 17.00, nell’auditorium “Carlo Cavalieri” dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti”.

Protagonista della serata sarà il Duo Degas, formato dalla pianista Gala Chistiakova e dal pianista Diego Benocci, interpreti di riconosciuta esperienza nel repertorio cameristico e pianistico.

Il concerto è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura: in occasione della serata sarà possibile sottoscrivere la card associativa al costo di 5 euro.

Il concerto

Il concerto vedrà i due musicisti impegnati in un’esibizione per pianoforte a quattro mani dedicata a Ludwig van Beethoven, con l’esecuzione di due celebri sinfonie trascritte per questa formazione. Il programma si aprirà con la “Sinfonia n. 8” in fa maggiore op. 93, articolata nei movimenti “Allegro vivace e con brio”, “Allegro scherzando”, “Tempo di Minuetto” e “Allegro vivace”, per poi proseguire con la “Sinfonia n. 5” in do minore op. 67, una delle pagine più note del repertorio sinfonico, proposta nei movimenti “Allegro con brio”, “Andante con moto” e “Allegro.

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