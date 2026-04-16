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“Fiori d’acciaio”: la commedia conclude la rassegna “Massa InScena”

Lo spettacolo è in programma domenica 19 aprile

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Siamo arrivati all’ultimo appuntamento di “Massa InScena”, una rassegna molto apprezzata da un sempre crescente pubblico.

Domenica 19 aprile, alle 18, nell’ex sala consiliare in via Norma Parenti 69 a Massa Marittima, la compagnia teatrale Gli Scompagnati porterà in scena la commedia “Fiori d’acciaio” del drammaturgo statunitense Robert Harling (1987), in un adattamento del regista Massimiliano Gracili. 

Il Teatro degli Scompagnati è una nota compagnia teatrale amatoriale di Albinia, con attori appassionati della comunità, che mette in scena, sotto la direzione di Massimiliano Gracili, commedie brillanti, anche con la partecipazione a rassegne locali.    

Lo spettacolo

“Fiori d’acciaio” è un storia descritta con un mix di commedia e dramma corale, incentrato sulla forza dell’amicizia femminile. E’ ambientato in una cittadina del sud degli Usa, nel salone di bellezza di Truvy, un punto di ritrovo fondamentale, dove le protagoniste condividono pettegolezzi, gioie e dolori. Descrive il forte legame fra sei donne che si sostengono a vicenda affrontando le sfide della vita, tra gioie e dolori. La trama spazia dai matrimoni alle tragiche perdite, la solidarietà, la malattia, la maternità e l’amicizia fra donne apparentemente delicate come fiori (Steel Magnolias, il nome originale), ma resistenti come l’acciaio di fronte alle avversità della vita. Ci sarà insomma da ridere e commuoversi.

“Ricordiamo sempre che la rassegna ‘Massa inScena’ è dedicata al ricordo delle nostre due meravigliose ragazze Sonia Lenzi e Alessandra Tonelli e che il ricavato degli spettacoli è devoluto all’associazione di volontariato per le cure palliative La Farfalla – si legge in una nota di Libero Pater, che organizza la rassegna -. Vi informiamo che la compagnia Liber Pater di Massa Marittima sta già alacremente lavorando in proprio ai prossimi spettacoli, consideratevi perciò fin da adesso invitati alla rassegna teatrale estiva, che proporrà due commedie e altrettante letture sceniche. Evviva il teatro sempre!”.

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