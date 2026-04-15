Isola del Giglio, la Pro Loco: “Servizi estivi a rischio, serve supporto da associazioni e donazioni”

Isola del Giglio (Grosseto). La Pro Loco dell’Isola del Giglio e Giannutri desidera portare all’attenzione pubblica la situazione attuale dell’associazione, alla vigilia della stagione turistica.

“Nelle scorse settimane è stata avviata la campagna di rinnovo delle iscrizioni per il 2026 rivolta a soci, futuri soci e operatori turistici – si legge in una nota firmata da Alessandro Centurioni, presidente della Pro Loco –. Tuttavia, ad oggi, la situazione appare particolarmente delicata anche alla luce della possibile nomina di un commissariamento, elemento che rappresenta un’incognita per l’isola e soprattutto per la suddetta associazione. Quest’anno la situazione si presenta più complessa: in assenza di un supporto tempestivo, sussiste il concreto rischio di non poter garantire le attività normalmente svolte. La situazione attuale evidenzia inoltre una condizione di difficoltà che potrebbe comportare una sospensione delle attività già prima dell’avvio della stagione estiva”.

“Tra le principali attività portate avanti dall’associazione si evidenziano – continua il comunicato -:

la manutenzione della rete dei sentieri escursionistici, per un totale di circa 60 chilometri;

la pulizia delle coste e la raccolta dei rifiuti;

il servizio di accoglienza e informazione turistica attivo tutto l’anno;

il supporto e la promozione delle attività locali;

l’organizzazione e il coordinamento di eventi e iniziative che animano la vita dell’isola.

Tutte queste attività sono rese possibili dal lavoro quotidiano di quattro persone che operano costantemente sul territorio e che si occupano della gestione e dello sviluppo dei servizi, affiancate dal direttivo composto da sei volontari. Garantirne la continuità significa quindi sostenere concretamente non solo le attività svolte, ma anche il lavoro di chi, ogni giorno, si prende cura dell’isola. Ciò comporta inevitabilmente il sostenimento di costi strutturali legati a personale, contributi e gestione, che rendono necessario un supporto concreto e tempestivo”.

“Alla luce dell’attuale situazione economica, la Pro Loco ritiene doveroso comunicare con trasparenza che, in assenza di un adeguato supporto derivante anche da quote associative e donazioni, non sarà possibile garantire nei prossimi mesi la piena continuità di tali servizi – sottolinea il comunicato -. Questo potrebbe comportare una riduzione delle attività normalmente svolte, fino ad arrivare alla loro sospensione qualora non fossero più disponibili i mezzi necessari per proseguire. Si tratta di un’eventualità che auspichiamo vivamente di evitare; il nostro obiettivo è quello di continuare e portare a termine la stagione senza arrecare disservizi ai turisti e all’intera comunità. Per questo motivo, la Pro Loco rinnova il proprio appello alla comunità locale, agli operatori turistici e a tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’isola.”

“È possibile sostenere concretamente le attività dell’associazione attraverso – termina Centurioni –:

1. il rinnovo o la nuova iscrizione per l’anno 2026

a. socio ordinario: 50,00 euro

b. socio sostenitore: 100,00 (operatori turistici) euro

2. donazioni libere presso l’ufficio, tramite bonifico (per le quali verrà rilasciata regolare ricevuta) sul conto:

a. Associazione turistica Pro Loco Isola del Giglio e Giannutri – Iban IT 41B010 307226 0000000055349

b. prossimamente sarà disponibile anche un link per donare online.

Entrare a far parte della Pro Loco significa contribuire in modo diretto alla tutela del territorio, alla valorizzazione delle risorse locali e alla realizzazione di iniziative che rappresentano un elemento centrale dell’offerta turistica dell’Isola del Giglio, come la storica Festa delle Cantine e le attività di cura ambientale”.