Superati limiti per la qualità delle acque: divieto temporaneo di balneazione a La Trappola

Grosseto. Il Comune di Grosseto informa che, con ordinanza sindacale n. 45 del 17 aprile, è stato disposto il divieto temporaneo di balneazione nell’area denominata La Trappola.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle comunicazioni di Arpat che hanno evidenziato il superamento dei limiti previsti per la qualità delle acque, rendendo temporaneamente non idonei alla balneazione i tratti interessati. Il divieto resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di conformità, che sarà verificato tramite ulteriori analisi.

Sono in corso tutte le attività previste per il monitoraggio e la tutela della salute pubblica. Sarà data tempestiva comunicazione non appena le acque torneranno balneabili.

Il Comune invita cittadini e turisti al rispetto delle disposizioni e della segnaletica presente sul territorio.