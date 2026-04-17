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Nasce il Museo del Buttero e delle tradizioni popolari: accordo con Fondazione Cassa di Risparmio

Il museo troverà spazio nell'immobile già destinato a finalità culturali nella frazione di Alberese

di Redazione
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Grosseto. La Giunta comunale di Grosseto ha approvato l’accordo con la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la realizzazione del Museo del Buttero e delle tradizioni popolari della Maremma (Mu.Bu.Tra.), che sorgerà ad Alberese.

Un progetto strategico per la valorizzazione dell’identità maremmana, capace di coniugare cultura, turismo e sviluppo territoriale, sostenuto da un finanziamento di 150mila euro da parte della Fondazione, che si aggiunge alle risorse comunali e regionali, per un investimento complessivo di oltre 500mila euro.

Il museo troverà spazio nell’immobile già destinato a finalità culturali nella frazione di Alberese e rappresenterà un punto di riferimento per la promozione delle tradizioni locali, con particolare attenzione alla figura del buttero, simbolo della Maremma.

«Con questo accordo – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – compiamo un passo decisivo verso la realizzazione di un progetto identitario per il nostro territorio. Il Museo del Buttero non sarà soltanto uno spazio espositivo, ma un luogo vivo, capace di raccontare la storia, le radici e i valori della Maremma, proiettandoli nel futuro. È un investimento sulla nostra identità e sulla capacità di trasformarla in attrattività culturale e turistica».

«Questo progetto – aggiunge l’assessore alla cultura Luca Agresti – rappresenta un tassello fondamentale della nostra strategia culturale che vuole sottolineare ancora una volta lo stretto legame tra il nostro territorio e le sue tradizioni. Non si tratta solo di un museo, ma di un vero e proprio centro di valorizzazione del territorio, in grado di mettere in rete patrimonio, turismo e filiere locali. Alberese diventerà un punto di riferimento per chi vuole conoscere l’anima più autentica della Maremma».

L’intervento si inserisce all’interno della visione strategica dell’amministrazione comunale che punta a rafforzare il sistema culturale cittadino, promuovere il turismo sostenibile e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio.

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