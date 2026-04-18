Torna “Concerti in Accademia”: il programma della rassegna musicale

Pitigliano (Grosseto). Dopo un’anteprima molto apprezzata, con un concerto dedicato a Mendelssohn svoltosi il 15 marzo, con il trio formato da Lino Giordani al clarinetto, Paola Trapè al violoncello e Stefano Silvi al pianoforte, torna a Pitigliano la rassegna “Concerti in Accademia”, giunta alla quarta edizione, promossa dall’Accademia musicale di Pitigliano in collaborazione con l’associazione Agimus, con il patrocinio del Comune di Pitigliano.

Il ciclo di incontri si svolgerà nella sede dell’Accademia musicale in piazza della Repubblica e proporrà quattro appuntamenti tra aprile e giugno 2026, con un programma che spazia dalla divulgazione musicale alla musica da camera.

Il programma

Il primo appuntamento è in programma domenica 19 aprile alle 17.30 con “Aria con variazioni – Vita e musica di Glenn Gould”, racconto multimediale a cura del maestro Stefano Calandrelli con il supporto tecnico di Daniele Ciavatta. L’incontro sarà dedicato alla figura del celebre pianista canadese, tra i più iconici del Novecento, e proporrà un percorso multidisciplinare che intreccia musica, parole e immagini. Attraverso filmati, fotografie d’epoca e ascolti guidati, il pubblico potrà approfondire non solo la straordinaria arte pianistica di Gould, ma anche la sua personalità, i suoi scritti teorici, le composizioni e il suo pionieristico rapporto con la tecnologia, offrendo un ritratto completo del cosiddetto Genio solitario.

I successivi appuntamenti della rassegna sono curati dalla direzione artistica dell’associazione Agimus Grosseto, affidata al maestro Gloria Mazzi.

Domenica 26 aprile, alle 18, il concerto del duo formato da Simone Serrotti al sassofono e Filippo Tronchi al pianoforte, che proporranno un percorso musicale vario tra epoche e linguaggi diversi, con musiche di Milhaud, Bozza, Musorgskij, Iturralde, Piazzolla e composizioni originali dello stesso Tronchi. Il programma attraversa tradizione colta europea, sonorità moderne e influenze popolari, mettendo in dialogo tecnica, espressività e ricerca timbrica.

Il terzo appuntamento è previsto domenica 24 maggio alle 18 con il concerto dedicato a Mozart, che vedrà protagonisti Rebecca Goffredo e Elena Fiorentini, soprani, con Diego Biagi al pianoforte. Il programma propone arie e pagine celebri del repertorio mozartiano, accanto a brani pianistici solistici, in un percorso che valorizza giovani interpreti in crescita. Rebecca Goffredo, giovane soprano formatasi tra il Liceo musicale Bianciardi e il Conservatorio Mascagni di Livorno, ha già ottenuto riconoscimenti in concorsi nazionali e partecipato a produzioni liriche e concertistiche.

La rassegna si concluderà domenica 21 giugno alle 18, in occasione della Festa della Musica, con il duo formato da Giovanni Agostini al violoncello e Nico Persichini al pianoforte. Il concerto proporrà musiche di Brahms e Chopin, con un programma cameristico di grande intensità interpretativa. Il duo riunisce due giovani musicisti formati al Conservatorio Mascagni, già protagonisti in numerosi contesti concertistici e concorsi nazionali.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.