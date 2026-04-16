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Tirrenica, Casamenti: “Non parteciperò alla manifestazione, ecco perchè”

La posizione del sindaco del.Comune di Orbetello ê chiara

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). “Come era prevedibile e come avevo previsto, dopo l’annuncio della manifestazione sul tracciato dell’Aurelia sono immediatamente esplose le polemiche di carattere politico nazionale”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Questo accade quando una manifestazione non è apartitica e apolitica, ma esattamente il contrario. Immediatamente sono partiti, in preparazione della manifestazione, attacchi da rappresentanti parlamentari del Pd al Governo – spiega Casamenti -. Il sindaco del Comune di Orbetello, che ha seguito e combattuto per 5 anni interi la realizzazione sul territorio comunale dell’autostrada e del pedaggio a Fonteblanda, a questo inutile scontro non ci sta; soprattutto perché non è ben chiaro cosa voglia raggiungere questa manifestazione, a parte il termine generico ‘completamento del corridoio tirrenico’. C’è chi auspica un ritorno all’autostrada, chi parla di messa in sicurezza, chi di adeguamento. Non c’è un progetto su cui discutere, un’ipotesi di lavoro, nulla di nulla”.

La posizione del sindaco del.Comune di Orbetello ê chiara: “Ogni eventuale progettazione di qualsivoglia ipotesi dovrà essere discussa in Comune con le autorità competenti nazionali, millimetro per millimetro, e poi sottoposta al giudizio dei cittadini – termina Casamenti -. Non vogliamo centinaia e centinaia di espropri di abitazioni e attività ai nostri cittadini, in particolare modo ad Albinia e Orbetello Scalo”.

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