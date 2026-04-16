Roberto Ciufoli a Grosseto per Aism: una giornata di spettacolo e solidarietà

Grosseto. Sabato 9 maggio, il Teatro Moderno di Grosseto ospiterà una giornata speciale interamente dedicata ad Aism (Associazione italiana sclerosi multipla – Sezione provinciale di Grosseto).

L’attore Roberto Ciufoli salirà sul palco con il suo spettacolo “Homo Ridens”, previsto in due repliche, alle 17.00 ed alle 21.00.

Questa iniziativa rappresenta un pilastro fondamentale per il sostegno delle attività di Aism sul territorio. Il contributo economico e la visibilità generata permetteranno di dare continuità ai progetti esistenti, finanziarne di nuovi e migliorare concretamente la qualità della vita delle persone colpite da sclerosi multipla.

Cronica, imprevedibile e invalidante, la sclerosi multipla (Sm) è una delle più gravi malattie del sistema nervoso centrale. In Italia sono oltre 144mila le persone che ne sono colpite, oltre 8.500 in Toscana e circa 500 in provincia di Grosseto. A queste si aggiungono, in Italia, 3.600 nuovi casi ogni anno (1 diagnosi ogni 3 ore). Il 50% delle persone con sclerosi multipla è giovane e non ha ancora 40 anni. La patologia colpisce le donne due volte più degli uomini.

La causa e la cura risolutiva non sono ancora state trovate, ma grazie ai progressi compiuti dalla ricerca scientifica, esistono terapie e trattamenti in grado di rallentare il decorso della sclerosi multipla e di migliorare la qualità di vita delle persone.

Un ringraziamento di cuore da parte di Aism va all’agenzia di spettacolo Primascena, alla direttrice Anna Falesiede, a Sabrina Piccoli ed a tutto lo staff che da anni, in quella che è oramai una storica collaborazione, porta avanti l’impeccabile organizzazione di eventi così preziosi.

Durante la giornata, i volontari della sezione provinciale saranno presenti per presentare le attività e i progetti in corso, distribuire materiale informativo sulla patologia ed offrire orientamento e supporto.

La sezione Aism di Grosseto è un punto di riferimento essenziale: opera in rete con i servizi ospedalieri e territoriali per facilitare i percorsi di cura e mantiene un dialogo costante con la comunità per rispondere ai bisogni reali del territorio.

Come diventare volontario

“Vuoi fare la differenza? Per costruire un mondo libero dalla sclerosi multipla non serve necessariamente un contributo economico, ma anche il tuo tempo può essere prezioso e fare la differenza – si legge in una nota di Aism –! Il tempo che dedicherai sarà parte preziosa per garantire la continuità delle nostre attività. Entra in contatto con noi e diventa parte del cambiamento”.

Per contattare l’Aism sezione provinciale di Grosseto, in via De Amicis, n.5:

Per informazioni sullo spettacolo e l’acquisto dei biglietti, contattare Primascena al numero 0564.20765.