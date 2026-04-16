Torna il Second Hand Market: una giornata dedicata al riuso, alla creatività e alla condivisione

Grosseto. Sabato 18 aprile, dalle 11 alle 21, Molino Hub ospita a Grosseto la terza edizione del Second Hand Market, evento a cura di Clan Aps, in collaborazione con l’Istituzione Le Mura. Un appuntamento dedicato al riciclo creativo, alla salvaguardia ambientale e alla cultura dello scambio, aperto a tutte e tutti e pensato per promuovere un modo più consapevole di vivere il consumo, in cui gli oggetti vengono riscoperti, reinterpretati e rimessi in circolo.

Capi vintage, accessori, libri, e piccoli tesori daranno vita a un mercato diffuso e dinamico, dove ogni pezzo racconta una storia e trova una nuova possibilità. Il Second Hand Market di Molino Hub non è solo uno spazio di vendita, ma un luogo di incontro e relazione: qui il riuso diventa un gesto culturale, un’occasione per condividere esperienze, idee e pratiche sostenibili in un contesto informale, accogliente e partecipato.

Per un’intera giornata, gli spazi di Molino saranno animati da espositori e visitatori, creando un ambiente vivace fatto di scambi, scoperte e momenti di socialità. A partire dalle 18 un Dj set accompagnerà l’evento, contribuendo a rendere l’atmosfera ancora più dinamica e coinvolgente.

È possibile partecipare anche all’ultimo momento scrivendo a info@collettivoclan.it oppure contattando via WhatsApp il numero 392.5485396.

Il Second Hand Market inaugura inoltre la nuova stagione di Molino Hub, dando il via ad una programmazione primaverile ed estiva ricca di appuntamenti culturali. Nei prossimi mesi, lo spazio ospiterà festival, rassegne cinematografiche, incontri letterari, mostre, musica e progetti artistici, confermandosi come un centro multidisciplinare aperto alla sperimentazione e alla partecipazione.

Un calendario pensato per valorizzare il territorio e creare occasioni di incontro, in cui cultura, arte e comunità si intrecciano in un percorso condiviso, all’insegna della creatività, dell’inclusione e della costruzione di nuovi immaginari.

L’accesso al market è riservato ai possessori di tessera Clan o Kansassiti Aps, attivabile anche direttamente in loco.