 “La Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello Amiata”: Simone Fagioli presenta il suo libro

Cinigiano (Grosseto). Simone Fagioli, antropologo e storico presenta il volume “La Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello Amiata”, sabato 18 aprile, alle 17, alla biblioteca comunale di Cinigiano, da poco riaperta ai cittadini.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Cinigiano e della Pro Loco di Monticello Amiata.

Simone Fagioli, seguendo le tracce di una vicenda poco nota, che si sviluppa a Monticello Amiata, nel comune di Cinigiano, tra il 1910 e il 1947, ha pubblicato nel 2025 con l’editore Effigi di Arcidosso un importante saggio tra ricerca storica e Public history.

Il libro

“La Cassa rurale cattolica di prestiti e risparmio di Monticello Amiata (Grosseto). Un caso nazionale di speculazione industriale e crisi del credito cattolico (1910-1947”), che si avvale anche di una postfazione della storica economica Monika Poettinger, ricostruisce, basandosi sui documenti soprattutto dell’archivio storico della Banca d’Italia, la “vera storia” della Cassa, dal 1910 al 1947, in un complesso intreccio di finanza cattolica, esperienze di mutuo soccorso e speculazione industriale, quale caso emblematico di come il regime fascista smantellò il credito cattolico per favorire speculazione e corruzione.

La vicenda diventa anche il prototipo di molti scandali italiani successivi, mostrando il ripetuto schema di intrecci tra politica e finanza, tema che rende la storia attuale e sviluppabile anche come modelli di educazione finanziaria e approfondimenti nelle linee della Public history.

Alla presentazione, con l’autore, intervengono Franco Cherubini, presidente della Casa Museo di Monticello Amiata; Leonardo Meini, assessore del Comune di Cinigiano, con deleghe a Pubblica Istruzione e Sviluppo economico, cultura e turismo; Mario Papalini, editore di Effigi.

Simone Fagioli (Pistoia 1967) è ricercatore libero professionista di formazione antropologica. Collabora con enti pubblici e privati per ricerche sui temi della nascita e sviluppo dell’industria, analisi dei processi produttivi preindustriali e industriali, storia d’impresa privata, sociologia e antropologia del cibo, uso pubblico della memoria, nonché gestione di archivi d’impresa e privati. Da alcuni anni si occupa di ricerche sull’applicazione dell’Intelligenza artificiale in ambito antropologico, storico e nella fotografia, in collaborazione con Università e enti di ricerca, tema sul quale ha pubblicato contributi e tenuto seminari. Scrive stabilmente per le riviste “Nuova Antologia”, “Archivio per l’antropologia e la etnologia”, “Il pensiero storico”.