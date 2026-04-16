Agroalimentare, Rossi: “Nuova legge contro le frodi tutela eccellenze maremmane”

Grosseto. “L’approvazione definitiva del disegno di legge sui reati agroalimentari rappresenta un passaggio storico nella difesa del Made in Italy. Una riforma attesa da anni che rafforza il sistema dei controlli, rende più efficaci le sanzioni e introduce strumenti organici per contrastare frodi e contraffazioni che danneggiano produttori e consumatori”. E’ quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, componente della Commissione ambiente della Camera.

“Parliamo di un provvedimento fortemente voluto dal Governo Meloni e dal Ministro Francesco Lollobrigida – prosegue Rossi – che mette al centro uno dei pilastri della nostra identità nazionale: il patrimonio agroalimentare. Difendere il cibo italiano significa difendere la nostra cultura, il lavoro di migliaia di imprese e la salute dei cittadini”.

“Sigle come Dop, Igp e Sta non sono semplici etichette, ma garanzie concrete sull’origine, sulla qualità e sulla tradizione dei prodotti – commenta Rossi -. La Dop certifica un legame indissolubile con il territorio, dove tutte le fasi produttive avvengono in una zona delimitata; la Igp richiede almeno una fase produttiva nel territorio indicato; la Stg tutela invece metodi di lavorazione tradizionali. Allo stesso modo, nel settore vinicolo, denominazioni come Igt, Doc e Dogc rappresentano livelli crescenti di qualità e controlli, riconosciuti a livello nazionale e internazionale”.

“La nostra regione – spiega il parlamentare grossetano – è un esempio straordinario di biodiversità e qualità. Pensiamo all’olio toscano Igp, al Pecorino toscano Dop, al prosciutto toscano Dop o alla finocchiona Igp. E ancora ai grandi vini come il Chianti classico Dodcg, il Brunello di Montalcino Docg, il Vino nobile di Montepulciano Docg. In Maremma e nel grossetano troviamo autentici gioielli come il Morellino di Scansano Docg, il Montecucco Doc e Docg, l’Ansonica Costa dell’Argentario Doc, oltre a produzioni di altissima qualità legate all’olio extravergine e alla filiera corta. Un patrimonio unico che racconta il territorio e il lavoro di generazioni di agricoltori e produttori”.

“Questa legge serve proprio a proteggere queste eccellenze da chi tenta di imitarle o sfruttarne indebitamente il nome. Rafforzare la tutela significa anche sostenere una spesa consapevole e dare valore all’origine dei prodotti. È una battaglia che Fratelli d’Italia porta avanti da sempre: difendere il lavoro italiano, sostenere le nostre imprese e garantire qualità e sicurezza sulle tavole dei cittadini”, conclude Fabrizio Rossi.