Sicurezza dell’Aurelia, l’Udc: “L’unità della politica grossetana deve diventare azione concreta”

Grosseto. L’Udc Popolari Civici, anche grazie all’impegno dei proponenti Gianluigi Ferrara, Barbara Chelli e Amedeo Gabbrielli, esprime “convinto apprezzamento per il clima di collaborazione istituzionale e politica che, nelle ultime settimane, sta unendo le forze di centrodestra e centrosinistra attorno a un obiettivo non più rinviabile: la realizzazione del Corridoio Tirrenico e la messa in sicurezza della Strada Statale 1 Aurelia”.

“Si tratta di un segnale di grande valore politico e istituzionale – continua la nota del partito -. In un contesto spesso segnato da contrapposizioni, vedere le principali forze politiche convergere su una priorità strategica rappresenta un passaggio decisivo. La sicurezza dei cittadini e lo sviluppo del territorio non hanno colore politico: sono responsabilità condivise che richiedono unità, visione e capacità di agire. Questa convergenza rafforza il peso delle richieste del territorio e aumenta concretamente le possibilità di ottenere risultati. Quando le istituzioni parlano con una sola voce, lo Stato ha il dovere di ascoltare e rispondere. Oggi, questa unità rappresenta la leva decisiva per sbloccare una situazione ferma da troppo tempo”.

“Il tratto interessato continua a presentare criticità evidenti e non più accettabili, che incidono sulla sicurezza della circolazione e sulla qualità della vita di cittadini, lavoratori e imprese – sottolinea l’Udc -. Allo stesso tempo, il completamento del Corridoio Tirrenico è un’infrastruttura strategica per il futuro della costa: migliora i collegamenti, rafforza il turismo e sostiene lo sviluppo economico locale. Per questo riteniamo indispensabile che: la convergenza politica si traduca rapidamente in decisioni operative; vengano definiti tempi certi e un cronoprogramma chiaro e trasparente; siano garantite risorse adeguate e continuative; si intervenga immediatamente nei tratti più critici per aumentare la sicurezza”.

“L’unità tra tutte le forze politiche rappresenta oggi un’occasione che non può essere sprecata. È da questa responsabilità condivisa che può nascere finalmente una soluzione concreta e definitiva. L’Udc Popolari Civici continuerà a sostenere con determinazione questo percorso – termina il comunicato -. Adesso, però, è il momento di passare dalle parole ai fatti: il territorio non può più aspettare”.