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Un messaggio su Instagram per il sindaco: “Abbiamo un sogno, un’area per le mountain bike”

Matteo Buoncristiani riceve un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 14 anni che si ritrovano al Parco Centrale

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Un messaggio su Instagram. Così un gruppo di ragazzi di Follonica ha contattato il sindaco Matteo Buoncristiani per parlare di una grande passione: la mountain bike.

I giovani – tutti con età compresa tra i 13 e i 14 anni – si danno appuntamento al Parco Centrale dove sperimentano tecnica e acrobazie. Ma con un sogno, condiviso con i genitori: poter contare su un’area dedicata, con rampe in terra e in legno. Per questo hanno chiesto di poter incontrare il sindaco Buoncristiani, così da avanzare questa richiesta.

“Questi ragazzi si sono presentati con educazione e spirito propositivo, sfruttando i social per contattarmi – dichiara il sindaco: nel corso dell’incontro mi hanno fatto vedere un video dell’attività che svolgono, sono davvero bravi. Ad accompagnarli i genitori, che hanno partecipato alla riunione attivamente, spiegando che questa passione è utile a tenere lontani gli adolescenti dai pericoli e dallo stesso cellulare, che spesso diventa una prigione. Ci siamo impegnati a dare una risposta sulla fattibilità, anche futura, di questa area attrezzata che permetterebbe a loro e agli altri appassionati di divertirsi in tranquillità, senza disturbare gli altri utenti del Parco Centrale”.

All’incontro in Municipio erano presenti anche l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Poggetti, e il Comandante della Polizia locale Paolo Negrini, oltre agli agenti.

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