Un messaggio su Instagram per il sindaco: “Abbiamo un sogno, un’area per le mountain bike”

Follonica (Grosseto). Un messaggio su Instagram. Così un gruppo di ragazzi di Follonica ha contattato il sindaco Matteo Buoncristiani per parlare di una grande passione: la mountain bike.

I giovani – tutti con età compresa tra i 13 e i 14 anni – si danno appuntamento al Parco Centrale dove sperimentano tecnica e acrobazie. Ma con un sogno, condiviso con i genitori: poter contare su un’area dedicata, con rampe in terra e in legno. Per questo hanno chiesto di poter incontrare il sindaco Buoncristiani, così da avanzare questa richiesta.

“Questi ragazzi si sono presentati con educazione e spirito propositivo, sfruttando i social per contattarmi – dichiara il sindaco –: nel corso dell’incontro mi hanno fatto vedere un video dell’attività che svolgono, sono davvero bravi. Ad accompagnarli i genitori, che hanno partecipato alla riunione attivamente, spiegando che questa passione è utile a tenere lontani gli adolescenti dai pericoli e dallo stesso cellulare, che spesso diventa una prigione. Ci siamo impegnati a dare una risposta sulla fattibilità, anche futura, di questa area attrezzata che permetterebbe a loro e agli altri appassionati di divertirsi in tranquillità, senza disturbare gli altri utenti del Parco Centrale”.

All’incontro in Municipio erano presenti anche l’assessore ai lavori pubblici, Giorgio Poggetti, e il Comandante della Polizia locale Paolo Negrini, oltre agli agenti.