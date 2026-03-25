Mercato straordinario di Pasqua, ambulanti: “Occasione per vivere commercio locale e il centro”

Grosseto. Sarà domenica 29 marzo, quella antecedente alla Pasqua, la giornata dedicata al mercato straordinario della città di Grosseto, che si svolgerà come di consueto attorno alle Mura medicee.

“Per noi ambulanti è un’opportunità – esordisce Simone Zippilli, presidente di Anva Confesercenti -, oltre che di lavoro, per farci conoscere anche a chi non riesce per vari motivi a partecipare al mercato del giovedì. Abbiamo tante eccellenze locali tra i nostri banchi, imprese storiche della Maremma che possono offrire ai cittadini un’esperienza nuova di acquisto ed una ragione in più per visitare il centro storico. Purtroppo, per mancanza di linee guida che permettono la realizzazione dei bandi, l’amministrazione non ha ancora attuato una soluzione flessibile di mercato straordinario che occupi gli spazi in base alle adesioni, lasciando liberi i posteggi per i cittadini”.

Sulla vicende interviene anche il funzionario Marco Di Giacopo: “L’accordo di progetto su un mercato straordinario compatto, qualitativo che bilanci le esigenze di residenti, parcheggi per i cittadini e soprattutto per un mercato senza spazi vuoti, è in linea di massima già raggiunto con il Comune. Purtroppo siamo ancora fermi al palo come tanti enti per la mancanza delle linee guida che dovrebbero normare i nuovi bandi, un processo che coinvolge Unione Europea, Ministero e Regioni, ma che sta diventando di una lunghezza smisurata per una categoria che ha bisogno di lavorare e di lavorare nelle migliori condizioni possibili, viste le note difficoltà strutturali e del momento”.