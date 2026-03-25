La Maremma su Torpedone: le avventure “spaziali” di Liliana Balotti protagoniste del podcast

Grosseto. “I sogni nascono dalla noia” racconta nella nuova puntata di Torpedone, il podcast originale di At – Autolinee Toscane, Liliana Balotti maremmana di nascita e oggi proiettata, a tutti gli effetti, nello spazio.

Il decimo episodio – ultimo della prima stagione del format lanciato a gennaio 2026 da At – ruota infatti attorno a questa giovane donna, classe 1997, cresciuta ad Albinia, nel comune di Orbetello, laureata in Scienze naturali ed oggi astronauta analoga per conto di un’agenzia spaziale privata.

Nel dialogo con i conduttori Tommaso Rosa (direttore Marketing & Comunicazione di At) e Arzachena Leporatti (responsabile Area Brand & Community di At), Liliana Balotti racconta l’inizio del suo percorso, avvenuto a bordo di un autobus. Sì, perché ogni giorno da Albinia usava il mezzo pubblico per raggiungere Grosseto dove frequentava il Liceo scientifico “Guglielmo Marconi” per poi intraprendere gli studi in Scienze naturali a Roma e diventare una studiosa di Astrobiologia, ramo della scienza che si occupa di capire se c’è vita nello spazio.

“La missione aerospaziale di Samantha Cristoforetti – racconta Liliana Balotti nella puntata – è stata per me di grande inspirazione e nel mio sogno di ripercorrere un giorno le sue imprese, nel 2022 mi sono candidata alle selezioni per il Centro di formazione di astronauti analoghi in Polonia e sono stata scelta. Oggi svolgo questa professione per conto di un’agenzia spaziale privata: consiste nel simulare sulla Terra come si svolgono le missioni spaziali, testando tutte quelle condizioni estreme, sia fisiche che psicologiche, che un astronauta è chiamato ad affrontare”

“La grande opportunità che ci può dare lo spazio? E’ vedere la Terra da un altro punto di vista”, racconta Liliana Balotti, che nella puntata parla di avventure, sfide e soprattutto coraggio.

L’episodio è online su YouTube e Spotify nei canali ufficiali di Autolinee Toscane (qui il link utile: A GROSSETO e nello SPAZIO con Liliana Balotti – ​AT TORPEDONE.

Con questa puntata si chiude la prima stagione di Torpedone che, in un viaggio lungo 10 puntate, ha ospitato, tra gli altri, altrettanti local heroes della Toscana, ciascuno per le rispettive province toscane, tra cui il fotografo di fama mondiale Gabriele Galimberti, il giornalista e autore televisivo Ivan Carozzi, la voce della band Baustelle Rachele Bastreghi e il comico cantante Enricosadici.