Home Attualità“Incontriamoci all’Albero della Vita”: flash mob e musica per promuovere l’inclusione e i diritti
AttualitàAttualità FollonicaAttualità GrossetoFollonica

“Incontriamoci all’Albero della Vita”: flash mob e musica per promuovere l’inclusione e i diritti

L'iniziativa è in programma domenica 25 gennaio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Follonica (Grosseto). La città del Golfo si prepara a scendere in piazza per un momento di condivisione e riflessione creativa.

La Commissione pari opportunità del Comune di Follonica promuove il flash mob “Incontriamoci all’Albero della Vita”, che si terrà domenica 25 gennaio alle 18 in Piazza del Popolo.

L’iniziativa non sarà solo un momento di aggregazione, ma un vero e proprio evento artistico grazie alla partecipazione di nomi di rilievo del panorama culturale: il sassofonista Stefano “Cocco” Cantini, il pianista Raffaele Pallozzi, oltre a Eleonora Di Buduo, Luca Gavini e il gruppo Le Sivigliane.

L’evento sottolinea l’impegno costante dell’amministrazione e della Commissione nel sensibilizzare la cittadinanza sui temi dei diritti, dell’uguaglianza e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle pari opportunità, Azzurra Droghini, che ha voluto sottolineare il dinamismo dell’organismo comunale: “Voglio ringraziare sentitamente la Commissione pari opportunità per il grande lavoro che sta portando avanti con dedizione fin dal suo insediamento. Questo flash mob è solo l’ultimo di una serie di appuntamenti che dimostrano quanto questo gruppo sia attivo e propositivo. Grazie a tante iniziative interessanti e mai banali, la Commissione sta riuscendo a mantenere alta l’attenzione su temi fondamentali, coinvolgendo la città in modo trasversale e stimolante. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza di Follonica per partecipare a questo momento simbolico sotto ‘l’Albero della Vita’, per ribadire insieme i valori della comunità e dell’inclusione”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Il Parco del Diversivo è realtà: “Un nuovo...

Muore membro della Commissione pari opportunità: il cordoglio...

L’Associazione Ristoratori sostiene il Carnevale: sconto nei locali...

Lavori dell’Acquedotto del Fiora: possibili disagi in alcune...

Edilizia residenziale pubblica: ecco la graduatoria provvisoria per...

Taglio degli alberi, l’Ordine degli agronomi: “Il Comune...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: