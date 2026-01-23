“Incontriamoci all’Albero della Vita”: flash mob e musica per promuovere l’inclusione e i diritti

Follonica (Grosseto). La città del Golfo si prepara a scendere in piazza per un momento di condivisione e riflessione creativa.

La Commissione pari opportunità del Comune di Follonica promuove il flash mob “Incontriamoci all’Albero della Vita”, che si terrà domenica 25 gennaio alle 18 in Piazza del Popolo.

L’iniziativa non sarà solo un momento di aggregazione, ma un vero e proprio evento artistico grazie alla partecipazione di nomi di rilievo del panorama culturale: il sassofonista Stefano “Cocco” Cantini, il pianista Raffaele Pallozzi, oltre a Eleonora Di Buduo, Luca Gavini e il gruppo Le Sivigliane.

L’evento sottolinea l’impegno costante dell’amministrazione e della Commissione nel sensibilizzare la cittadinanza sui temi dei diritti, dell’uguaglianza e del contrasto a ogni forma di discriminazione.

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle pari opportunità, Azzurra Droghini, che ha voluto sottolineare il dinamismo dell’organismo comunale: “Voglio ringraziare sentitamente la Commissione pari opportunità per il grande lavoro che sta portando avanti con dedizione fin dal suo insediamento. Questo flash mob è solo l’ultimo di una serie di appuntamenti che dimostrano quanto questo gruppo sia attivo e propositivo. Grazie a tante iniziative interessanti e mai banali, la Commissione sta riuscendo a mantenere alta l’attenzione su temi fondamentali, coinvolgendo la città in modo trasversale e stimolante. L’invito è esteso a tutta la cittadinanza di Follonica per partecipare a questo momento simbolico sotto ‘l’Albero della Vita’, per ribadire insieme i valori della comunità e dell’inclusione”.