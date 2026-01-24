Home AttualitàDoppio intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese
Doppio intervento di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in paese

I lavori sono in programma martedì 27 e giovedì 29 gennaio

di Redazione
Monte Argentario (Grosseto). La prossima settimana Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Monte Argentario per due interventi di manutenzione sulla rete idrica di Porto Santo Stefano.

I lavori

Martedì 27 gennaio, dalle 9 alle 12, per i lavori in strada vicinale del Grottino, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in strada vicinale del Grottino, via degli Atleti, via privata dei Tre Ragazzi, con ripristino del flusso, salvo imprevisti, intorno alle 12.

Giovedì 29 gennaio, dalle 8.30 alle 11, per un intervento in via del Valle, abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in località Punta Nera, strada provinciale 161, strada statale 440, via del Calvello, via del Valle, via Punta Nera, via Banchina Toscana, località spiaggia della Cantoniera. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 11.

Per rimanere sempre aggiornati su news, lavori in corso, manutenzioni programmate e straordinarie, è disponibile il canale Whatsapp di AdF: per iscriversi cliccare sul link https://whatsapp.com/channel/0029VaegROkFi8xZAmd8bz10.

