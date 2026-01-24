“Il Misantropo”: la commedia di Molière inaugura la stagione teatrale

Arcidosso (Grosseto). Si apre con un grande classico della drammaturgia europea la stagione teatrale 2025/2026 dei Teatri d’Amiata, il programma condiviso promosso dai Comuni di Arcidosso e Castel del Piano in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, che rinnova la sinergia culturale tra il Teatro degli Unanimi e il Teatro amiatino.

Il primo appuntamento è in programma martedì 27 gennaio alle 21.00 al Teatro degli Unanimi di Arcidosso con “Il Misantropo” (da Molière), una commedia brillante e tagliente, capace ancora oggi di parlare al presente.

Lo spettacolo

Tra ironia, verità scomode e rapporti sociali sempre più fragili, il capolavoro di Molière torna in scena in una nuova rilettura che mette al centro l’insofferenza verso l’ipocrisia e le maschere delle relazioni, restituendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente e attualissimo.

È inoltre prevista una rappresentazione matinée per le scuole nella mattinata di mercoledì 28 gennaio alle 10.00, a conferma dell’attenzione del progetto teatrale anche verso il pubblico più giovane e il dialogo con il mondo scolastico.

Tutti gli spettacoli della stagione iniziano alle 21.00. La campagna abbonamenti è aperta fino al 28 gennaio.

Biglietti e prenotazioni

Biblioteca di Arcidosso – Tel. 0564 965057 (dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00).

Associazione “Né Arte Né Parte” – Tel./WhatsApp 347.9081631 (dal lunedì al sabato, dalle 15.00 alle19.00).

Gli abbonamenti e i biglietti prenotati devono essere ritirati e pagati la sera dello spettacolo.