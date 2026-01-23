Il Parco del Diversivo è realtà: “Un nuovo grande spazio verde a disposizione di tutti i cittadini”

Grosseto. È stato inaugurato il nuovo Parco del Diversivo, un progetto di rigenerazione urbana per oltre 2 milioni di euro, tra i più significativi per la città di Grosseto, che ridisegna il volto dell’area verde compresa tra via Portogallo, via Bulgaria, viale Europa e via Carnicelli.

Il nuovo parco

Il parco è stato progettato secondo un’ottica di accessibilità universale e prevede tre diverse tipologie di percorsi ciclo-pedonali, tra cui un ampio viale alberato che collega via Portogallo a via Carnicelli, favorendo la mobilità e la connessione tra i quartieri.

Tra i principali punti di attrazione figurano un’area skate park, un’area con attrezzature ludiche per bambini ed una porzione di area per sgambatura dei cani con nuovi parcheggi ed arredi.

Particolare attenzione anche ai più piccoli ed ai ragazzi, con un’area dedicata ai bambini dotata di pavimentazione antitrauma, percorsi tematici ed uno spazio pensato per attività didattico-culturali.

“Con questa inaugurazione – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –, l’amministrazione completa la progettazione del Parco del Diversivo, che si candida a diventare un tratto urbano innovativo e fruibile da tutti: famiglie, sportivi e giovani. Un intervento che siamo certi diventerà un punto di riferimento per la città. Grazie a tutto il personale tecnico ed amministrativo dell’ente che ha lavorato affinché tutto ciò si realizzasse, anche all’Agenzia del Demanio che ha sancito l’affidamento dell’area al Comune di Grosseto, al Polo Bianciardi ed agli studenti che hanno contribuito attivamente alla creazione della nuova segnaletica interna”.

“L’inaugurazione del Parco del Diversivo rappresenta una promessa mantenuta e una grande opera che Fratelli d’Italia, insieme a tutta la maggioranza che governa Grosseto dal 2016, ha fortemente voluto, sostenuto e portato a compimento con determinazione – dichiara l’onorevole Fabrizio Rossi, assessore comunale all’Urbanistica -. Si tratta di un intervento che era nel programma elettorale di Fratelli d’Italia sin dal 2016 e che oggi trova una realizzazione concreta e definitiva. Un’enorme area di verde pubblico attrezzato viene finalmente restituita ai grossetani, diventando un nuovo polmone verde dedicato allo sport all’aria aperta, alle passeggiate, al tempo libero e alla socialità, con particolare attenzione ai giovani e alle famiglie”.

“Il Parco del Diversivo non è solo uno spazio verde, ma un luogo pensato e progettato per essere vissuto: un anfiteatro naturale, playground sportivi, aree per il passeggio dei cani, percorsi didattici, spazi per eventi, zone dedicate ai bambini e una rete di piccoli e grandi sentieri che rendono l’area accessibile e fruibile da tutti. È una visione chiara di città improntata alle aree verdi, allo sport all’aperto e alla piena fruibilità degli spazi pubblici. La destra di governo, anche questa volta, ha dato prova di concretezza e capacità amministrativa: cronoprogramma rispettato, investimenti mirati e risultati sotto gli occhi di tutti. Il Parco del Diversivo è l’ennesima dimostrazione che Fratelli d’Italia e la Giunta Vivarelli Colonna mantengono gli impegni presi con i cittadini. Il completamento definitivo del parco, previsto entro dicembre 2025, è stato così rispettato”, conclude Fabrizio Rossi.