Acqua Village cerca personale per la stagione estiva 2026: come candidarsi

Follonica (Grosseto). Acqua Village avvia ufficialmente le selezioni del personale in vista della stagione estiva 2026.

I parchi acquatici di Cecina e Follonica sono alla ricerca di nuove risorse da inserire all’interno del team per il periodo che va indicativamente da giugno a settembre, offrendo l’opportunità di lavorare in un contesto dinamico, strutturato e a stretto contatto con il pubblico.

La ricerca è rivolta a persone collaborative, affidabili e motivate, con una spiccata attitudine al lavoro di squadra e la disponibilità a mettersi in gioco durante l’intera stagione estiva, inclusi i giorni festivi, con turni organizzati nel rispetto delle normative contrattuali.

L’azienda propone contratti stagionali a tempo determinato, part-time e full-time: il percorso di selezione prevede un colloquio e, qualora necessario, una fase di formazione iniziale finalizzata all’inserimento operativo nei diversi reparti dei parchi. Tra i requisiti generali richiesti figurano la residenza o la possibilità di alloggio in prossimità delle sedi di lavoro di Cecina o Follonica e una conoscenza della lingua inglese adeguata al ruolo per il quale ci si candida.

Le figure richieste

Per la stagione 2026 le figure ricercate interessano numerosi ambiti operativi. Sono previste opportunità nel settore della ristorazione e del bar, con attività legate alla preparazione e al servizio di cibi e bevande nei punti ristoro del parco, così come nei servizi di reception e segreteria, dedicati all’accoglienza degli ospiti, al supporto informativo e alla gestione delle comunicazioni operative. Acqua Village ricerca inoltre personale da inserire alle casse e ai servizi di ingresso, addetti alle vendite per l’Acqua Village Shop, assistenti di stabilimento per la gestione operativa degli scivoli e del corretto utilizzo delle attrazioni, oltre ad assistenti bagnanti in possesso di brevetto in corso di validità.

Completano il quadro le figure dedicate alla cura e al funzionamento quotidiano dei parchi, come addetti alle pulizie, incaricati del mantenimento degli standard di igiene e ordine degli spazi comuni, giardinieri per la manutenzione delle aree verdi e delle piante ornamentali, e manutentori a supporto delle attività di manutenzione ordinaria e degli interventi di ripristino delle strutture.

Le candidature devono essere presentate unicamente attraverso il sito ufficiale www.acquavillage.it, accedendo alla sezione “Lavora con noi” e compilando l’apposito modulo in tutte le sue parti, allegando il curriculum vitae. Dopo l’invio della candidatura, il sistema provvederà all’invio automatico di una mail di conferma. Non verranno prese in considerazione candidature inviate via email o consegnate direttamente agli uffici dei parchi. I candidati ritenuti idonei saranno richiamati per il colloquio dal mese di marzo.

Per eventuali informazioni o per assistenza nella compilazione del modulo è possibile contattare la segreteria di Acqua Village dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, al numero 0566.263735.