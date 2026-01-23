“Rex Rosellarum”: prorogata la mostra al Museo archeologico

Grosseto. La mostra “Rex Rosellarum. Il signore di Sassi Grossi e la nascita di Roselle” al Museo archeologico e daArte della Maremma è stata prorogata e sarà possibile visitare l’esposizione fino al 28 febbraio.

“In quest’ultimo periodo – hanno sottolineato il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – si è riscontrata un’ottima affluenza, toccando addirittura un tetto di 20mila visitatori. Questa mostra rappresenta un’occasione unica per la cittadinanza grossetana di scoprire dei reperti unici: da qui la decisione di prolungarla ulteriormente”.