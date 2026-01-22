Lega navale: donati testi e materiali tecnici per la futura Biblioteca del Mare

Follonica (Grosseto). La Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica ha ricevuto nei giorni scorsi una preziosa donazione da parte di Claudia Tornabene, in ricordo del padre Mario Tornabene, indimenticabile Ufficiale di Regata e amico della sezione.

La donazione comprende numerosi testi di nautica, vela e pubblicazioni federali, che andranno ad arricchire la costituenda Biblioteca del Mare, progetto attualmente in fase di realizzazione e pensato come spazio di consultazione, studio e condivisione per soci e appassionati.

A completare il gesto, anche diversi materiali tecnici – tra cui bandiere, un anemometro e attrezzature utilizzate per l’attività degli Ufficiali di Regata – che saranno messi a disposizione della sezione per l’organizzazione delle manifestazioni sportive.

Il consiglio direttivo ringrazia sentitamente Claudia Tornabene a nome di tutti i soci e ricorda “con grande affetto Mario, che in più occasioni è stato ospite della Lin di Follonica, offrendo sempre competenza, disponibilità e una collaborazione fondamentale per la riuscita delle attività e degli eventi della sezione”.

Un gesto che tiene viva la memoria e contribuisce concretamente alla crescita culturale e sportiva della comunità della Lega navale di Follonica.