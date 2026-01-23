Incendio in un appartamento: i Vigili del Fuoco soccorrono una persona all’interno della casa

Follonica (Grosseto). I Vigili del Fuoco del distaccamento di Follonica e una squadra di rinforzo inviata dalla sede centrale di Grosseto, sono intervenuti nella tarda serata di ieri per un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Ugo Foscolo, a Follonica.

All’arrivo delle squadre, l’incendio risultava già completamente sviluppato e coinvolgeva anche la terrazza dell’abitazione. Alcuni residenti, presenti in strada, hanno segnalato la possibile presenza di una persona ancora all’interno dell’appartamento.

I Vigili del Fuoco hanno quindi proceduto allo spegnimento delle fiamme e contestualmente a raggiungere la terrazza del terzo piano mediante autoscala, operando dall’esterno. Una persona è stata individuata in una zona relativamente sicura, recuperata ed evacuata, quindi affidata alle cure del personale sanitario del 118 e successivamente trasportata all’ospedale di Grosseto.

L’intero palazzo risultava già evacuato all’arrivo dei soccorritori. Le fiamme sono state domate e l’incendio posto sotto controllo, evitando il coinvolgimento degli altri appartamenti. Alcuni locali ai piani superiori e inferiori sono stati interessati da annerimenti causati dal fumo.

L’appartamento interessato alle fiamme, così come quello posto al piano sottostante, sono stati resi inagibili.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e il personale sanitario.