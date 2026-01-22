Lavori dell’Enel per una nuova linea elettrica: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente

Monte Argentario (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico territoriale, nell’ambito delle operazioni concordate e presentate con l’amministrazione comunale: domani, venerdì 23 gennaio, infatti, la società elettrica effettuerà un importante intervento a Porto Santo Stefano, con particolare riferimento alla zona compresa tra via Sant’Andrea, viale Marconi, via Roma, via Spaccabellezze, via Argentiera, via degli Aviatori, via Appetito basso fino a via del Campone.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica rinnoveranno alcune apparecchiature di impianto e attiveranno un nuovo tratto di linea elettrica interrata, con cavo di ultima generazione sotterraneo senza alcun impatto ambientale. La nuova dorsale consentirà anche di completare nell’area citata la richiusura cosiddetta in anello, ovvero un “sistema magliato” che tramite le cabine congiunge trasversalmente più direttrici elettriche e, in caso di disservizio, isola automaticamente il tratto di rete danneggiato per erogare elettricità dalle linee elettriche di riserva, dette controalimentanti.

Gli interventi vengono eseguiti con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano. I lavori devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio che E-Distribuzione ha programmato per domani, 23 gennaio, a partire dalle 8.00 con conclusione nel primo pomeriggio.

Grazie a bypass da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze delle due vie suddette (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nelle zone interessate dagli interventi. E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di forte maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

E-Distribuzione informa altresì che, attraverso la app IO, i cittadini possono accedere al servizio “Gestione della fornitura” e ricevere aggiornamenti su eventuali interruzioni di corrente per lavori di manutenzione sulla rete elettrica; inoltre, per ogni segnalazione relativa al funzionamento del sistema elettrico è utile contattare il servizio clienti al numero verde 803500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica.

In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie presente sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, infine, sempre sul portale web dell’azienda è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”.