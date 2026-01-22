Commissariamento Comune, l’ex maggioranza: “Giudizi di Noi Moderati superficiali”

Sorano (Grosseto). “Sorprende che una forza politica (Noi Moderati) dia giudizi sulla situazione che si è determinata con il commissariamento del Comune di Sorano con superficialità e ben poca conoscenza di quanto avvenuto”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono gli ex consiglieri comunali del gruppo di maggioranza Trasparenza civica.

“Parlare di ‘dinamiche nebulose’ all’interno della coalizione significa ignorare completamente le prese di posizione che si sono susseguite pubblicamente sugli organi di informazione da parte dei cinque consiglieri comunali che poi hanno dato vita al gruppo di Trasparenza civica e il lungo elenco di contestazioni mosse all’operato dell’allora sindaco Lotti, ad iniziare dalla sua personalistica gestione del personale, che ha avuto come conseguenza principale in diciotto mesi le dimissioni di due responsabili dei servizi (urbanistica e politzia municipale) e di un collaboratore dell’ufficio tecnico – continua la nota –. Dimissioni mai spiegate dal sindaco. Ha poi gestito direttamente assunzioni in varie forme, anche di soggetti che avevano già un lavoro”.

“Se per il partito Noi Moderati queste sono dinamiche nebulose…e la mancanza di una gestione collegiale? E il siluramento della vice sindaca e dell’assessora alla sanità a fronte della richiesta di cinque consiglieri comunali di un incontro collegiale per un vero chiarimento – termina il comunicato –? Di molto nebuloso c’è l’atteggiamento dell’ex sindaco assieme alle motivazioni di Noi Moderati“.