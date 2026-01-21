Home Colline del FioraSorano, Noi Moderati: “Grave la crisi del Comune, Lotti amministratore serio e capace”
Sorano, Noi Moderati: “Grave la crisi del Comune, Lotti amministratore serio e capace”

Il commissario Brogi: "Auspichiamo una sua ricandidatura"

di Redazione
Grosseto. «La crisi che ha investito il Comune di Sorano è un fatto grave, che interrompe bruscamente un percorso amministrativo serio e dinamico».

Così il commissario provinciale di Grosseto di Noi Moderati, Daniele Brogi, interviene sulla caduta dell’amministrazione guidata da Ugo Lotti.

«In un anno e mezzo di mandato – afferma Brogi il sindaco Lotti ha dimostrato capacità amministrativa e una concretezza, fatta di ascolto dei cittadini, presenza costante sul territorio e attenzione alle numerose frazioni. Non ha solo raggiunto molti obiettivi, ma ha dato un’impronta importante riscuotendo la fiducia della comunità».

Brogi ritiene che i motivi che hanno portato alla caduta del sindaco siano ancora oggi difficili da comprendere.

«Si tratta – sostiene l’esponente di Noi Moderati di dinamiche nebulose all’interno della coalizione, quelle che hanno interrotto un lavoro che stava funzionando. Qualcuno, evidentemente infastidito dalla  sua buona amministrazione, ha preferito affossare Lotti e aprire la fase del commissariamento».

Una fase che, ricorda Brogi, non è mai un bel momento per la comunità.

«Il commissariamento – commenta – per sua natura si limita all’ordinaria amministrazione, bloccando attività strategiche e rallentando processi fondamentali. Sorano non può permettersi un lungo immobilismo e ha bisogno di una guida politica libera di operare e programmare interventi ordinari e straordinari».

Brogi richiama anche il rapporto politico costruito da Noi Moderati sul territorio: «Alle ultime Regionali Noi Moderati a Sorano ha ottenuto il miglior risultato percentuale della provincia, sfiorando l’8 per cento. Un dato che conferma la sintonia con il territorio e il sostegno convinto al lavoro del Ssndaco Lotti, un civico con cui abbiamo sempre avuto un rapporto franco, diretto e costruttivo».

Da qui l’auspicio finale di Daniele Brogi verso Ugo Lotti. «Avendone conosciuto da vicino le qualità amministrative e umane – conclude il commissario provinciale di Noi Moderati –, auspico che Ugo Lotti decida di ricandidarsi a sindaco. Sorano ha bisogno delle sue capacità di governo e di ascolto, oltre che della sua presenza. A nostro giudizio è importante che ritorni laddove avrebbe dovuto essere ancora oggi, cioè alla guida del Comune».

