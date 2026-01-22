Torna il concorso letterario Argentario: come partecipare all’edizione 2026

Monte Argentario (Grosseto). E’ ora disponibile il bando 2026 (scadenza il 31 maggio 2026) per il concorso letterario Argentario, organizzato con la cura e l’attenta supervisione della dottoressa Laura Pieroni, presidente dell’associazione culturale Metamorphosis di Roma.

La decima edizione segna un traguardo di grande importanza, testimoniando l’impegno e la dedizione profusi nel corso degli anni. Il concorso onora le menti letterarie più brillanti d’Italia e internazionali, affiancate da eminenti figure del mondo culturale, e offre una straordinaria vetrina per la cultura contemporanea. L’aumento della partecipazione da parte degli autori mette in evidenza il crescente interesse per il potere espressivo della narrativa e della poesia, strumenti fondamentali per esplorare le identità, sia individuali che collettive.

Il Premio Caravaggio, momento di particolare importanza, crea inoltre un ponte tra la maestosità dell’arte classica e le moderne espressioni letterarie. Porto Ercole, incantevole borgo marinaro, si conferma invece come la cornice ideale per la cerimonia di premiazione, arricchendo l’evento con un’atmosfera affascinante che favorisce l’incontro tra creatività e talento.

Nel tempo la competizione è stata elevata a simbolo di eccellenza, consolidando il concorso letterario Argentario come uno dei premi letterari più prestigiosi del Paese.

Informazioni: concorsoletterarioargentario-premiocaravaggio.com o https://www.facebook.com/concorsoletterarioargentario2026