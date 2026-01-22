Home Costa d'argentoTorna il concorso letterario Argentario: come partecipare all’edizione 2026
Torna il concorso letterario Argentario: come partecipare all’edizione 2026

Organizzato anche il Premio Caravaggio

di Redazione
Monte Argentario (Grosseto). E’ ora disponibile il bando 2026 (scadenza il 31 maggio 2026) per il concorso letterario Argentario, organizzato con la cura e l’attenta supervisione della dottoressa Laura Pieroni, presidente dell’associazione culturale Metamorphosis di Roma.

La decima edizione segna un traguardo di grande importanza, testimoniando l’impegno e la dedizione profusi nel corso degli anni. Il concorso onora le menti letterarie più brillanti d’Italia e internazionali, affiancate da eminenti figure del mondo culturale, e offre una straordinaria vetrina per la cultura contemporanea. L’aumento della partecipazione da parte degli autori mette in evidenza il crescente interesse per il potere espressivo della narrativa e della poesia, strumenti fondamentali per esplorare le identità, sia individuali che collettive.

Il Premio Caravaggio, momento di particolare importanza, crea inoltre un ponte tra la maestosità dell’arte classica e le moderne espressioni letterarie. Porto Ercole, incantevole borgo marinaro, si conferma invece come la cornice ideale per la cerimonia di premiazione, arricchendo l’evento con un’atmosfera affascinante che favorisce l’incontro tra creatività e talento.

Nel tempo la competizione è stata elevata a simbolo di eccellenza, consolidando il concorso letterario Argentario come uno dei premi letterari più prestigiosi del Paese.

Informazioni: concorsoletterarioargentario-premiocaravaggio.com o https://www.facebook.com/concorsoletterarioargentario2026

