Acquedotto del Fiora inaugura una nuova casina dell’acqua in città: ecco dove si trova

Follonica (Grosseto). Nuova casina dell’acqua a Follonica.

Inaugurata oggi, lunedì 19 gennaio, dal sindaco Matteo Buoncristiani, dal vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti e dal presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai, la nuova casina dell’acqua in via XXIV Maggio rappresenta un servizio in più a favore della comunità, un ulteriore passo avanti per la sostenibilità ambientale e una nuova tappa del percorso portato avanti con impegno da AdF e dai Comuni soci per rispondere positivamente ai bisogni del territorio.

Presenti all’inaugurazione tanti cittadini.

“L’inaugurazione della nuova casina dell’acqua, proprio fuori dal Meq e in pieno centro cittadino – dichiarano il sindaco di Follonica Matteo Buoncristiani e il vicesindaco e assessore all’ambiente Danilo Baietti – è un segnale concreto di attenzione verso i nostri cittadini e verso l’ambiente che ci ospita. Con questo nuovo punto di erogazione, non solo offriamo un servizio di prossimità efficiente e di alta qualità, ma promuoviamo attivamente una cultura della riduzione degli sprechi e del riuso, in piena sintonia con gli obiettivi di sostenibilità anche internazionali. Puntiamo su infrastrutture intelligenti che migliorano la quotidianità delle famiglie follonichesi e, contemporaneamente, tutelano il nostro ecosistema abbattendo il consumo di plastica. Ringraziamo AdF per la costante collaborazione nel trasformare Follonica in una città sempre più al passo coi tempi, consapevole e vicina ai bisogni del territorio”.

“Ringrazio il sindaco Matteo Buoncristiani e l’amministrazione comunale per la preziosa collaborazione e l’impegno comune portato avanti a favore della comunità e del territorio – afferma il presidente di Acquedotto del Fiora Roberto Renai –. Le casine dell’acqua sono un servizio estremamente apprezzato dai cittadini, amiche della salute e dell’ambiente. Una scelta di sostenibilità e prossimità che guarda al futuro. Lavoriamo per garantire un servizio sempre migliore, consegnando ai cittadini un’acqua buona, sicura e di qualità”.

“Da inizio progetto è stata superata la soglia di 11 milioni di litri di acqua complessivamente erogata dalle casine dell’acqua installate da AdF – prosegue Renai -, con 7,5 milioni in meno di bottiglie in plastica da 1,5 litri e 211 tonnellate di plastica non utilizzate, pari a 485 tonnellate di CO2 equivalente non immessa in ambiente e a 485 milioni di chilometri in meno percorsi in auto con una citycar a benzina. Risultati importanti che ci spingono a portare avanti questo progetto con convinzione insieme ai Comuni soci e alle associazioni del territorio”.

Le casine dell’acqua

Le nuove casine sono in grado di erogare sia acqua naturale, a temperatura ambiente o refrigerata, sia acqua frizzante refrigerata. L’acqua naturale è sempre gratuita, mentre per l’acqua frizzante è previsto un pagamento di 0,5 centesimi a litro (a titolo di copertura dei costi sostenuti dalla ditta di manutenzione per la carbonatazione), che può essere effettuato tramite App gratuita dedicata oppure tramite chiavetta ricaricabile (acquistabile presso i punti ritiro adibiti al servizio e in seguito ricaricabile con l’importo desiderato).

Il progetto di installazione delle casine dell’acqua nei Comuni gestiti da AdF si pone come obiettivo quello di promuovere il consumo di acqua erogata dal gestore, buona, sicura e plastic free, in linea con gli obiettivi numero 6, 11 e 12 dell’Agenda Onu 2030 e promuovendo stili di vita che siano più consapevoli in merito alla sostenibilità ambientale, sia a casa che nei luoghi pubblici, con la partecipazione attiva dei cittadini e delle scuole. Anche a questo scopo, durante l’inaugurazione sono state distribuite ai presenti le borracce riutilizzabili di AdF.

La tecnologia interna adottata permette di monitorare costantemente, anche da remoto, tutti i parametri di funzionamento e di erogazione per avere sempre sotto controllo la quantità di risorsa utilizzata e la CO2 risparmiata.