Come va il commercio di vicinato a Grosseto? Confesercenti lancia il sondaggio

Grosseto. Come va il commercio di prossimità? Una domanda a cui non è semplice rispondere perché molto spesso non ci sono dati locali precisi e puntuali.

In questo caso la lente d’ingrandimento si posa sul commercio nel comune di Grosseto, anche alla luce delle novità nell’animazione del Natale 2025, che sappiamo essere un periodo rilevante per i ricavi delle aziende del commercio. Per questo Confesercenti ha deciso di lanciare un sondaggio tra i propri soci e non solo, proprio per “scattare una fotografia” che sia esaustiva e puntuale sulla situazione degli esercizi pubblici a Grosseto.

Il sondaggio (on line a questo link https://www.sondaggio-online.com/s/ultimo-trimestre-commercio-gr) è indirizzato a tutto il settore del commercio di vicinato e pubblici esercizi di Grosseto, compresa la ristorazione.

Questi dati saranno poi fondamentali per intavolare un confronto con gli amministratori locali, per trovare assieme strategie utili a sopperire a eventuali carenze, per fare richieste e proposte a sostegno del commercio e dell’economia locale.

Le domande sono rivolte prevalentemente al commercio di vicinato, bar e ristoranti. Tra i punti da riempire come sono andati i mesi di novembre, dicembre, gennaio, il grado di soddisfazione e se ci si sia concentrati sulla clientela abituale o su nuovi avventori. Ma anche gli aspetti critici che sono stati affrontati e le iniziative che potrebbero essere utili per aiutare il settore a crescere.

L’incontro dell’associazione di categoria con il vice sindaco di Grosseto Bruno Ceccherini, assessore alle attività produttive, è già fissato per i primi giorni del mese di febbraio per discuterne i risultati, insieme agli altri temi sul tavolo del confronto.

«Con questo sondaggio vogliamo dare voce direttamente alle imprese, raccogliendo elementi utili e concreti per rappresentare al meglio le loro esigenze – afferma Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto -. Il commercio di vicinato è un pilastro fondamentale della vita economica e sociale di Grosseto e per questo riteniamo indispensabile partire dai dati reali e dall’ascolto degli operatori. Solo così possiamo costruire, insieme all’amministrazione comunale, strategie efficaci per sostenere e valorizzare un settore che merita attenzione e politiche mirate».