Guasto al montascale, la Asl: “Pezzi di ricambio arrivati dopo lunga attesa, domani saranno installati”

Grosseto. Asl Toscana sud est si scusa con gli utenti “per il mancato funzionamento della pedana di accesso alla struttura di via Roma, a Grosseto”.

“L’Azienda, a seguito del recente guasto, ha subito provveduto a segnalare alla società che si occupa della manutenzione di intervenire – continua la nota dell’azienda sanitaria –. Purtroppo i pezzi di ricambio necessari alla riparazione sono stati forniti dopo un lungo tempo di attesa e saranno installati domattina. Nel frattempo, con il proprio personale, Asl Toscana sud est ha cercato di attenuare i disagi”.