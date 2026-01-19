Home GrossetoDistretto sanitario, il Garante per la disabilità: “Montascale di nuovo rotto”
GrossetoSaluteSalute Grosseto

Distretto sanitario, il Garante per la disabilità: “Montascale di nuovo rotto”

"Il costante disservizio della pedana rappresenta una grave violazione del diritto all'accessibilità"

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Grosseto.In qualità di Garante della disabilità del Comune di Grosseto, desidero esprimere la mia profonda preoccupazione e il mio fermo dissenso nei confronti della Asl territoriale per il perdurante e reiterato malfunzionamento della pedana di accesso presso la struttura situata in via Roma, sede del Dipartimento socio-sanitario della Asl Sud Est, all’interno della quale vengono erogati numerosi servizi ambulatoriali e si trova il centro prelievi”.

A dichiararlo è Diego Montani, Garante della disabilità del Comune di Grosseto.

“Il costante disservizio della pedana rappresenta una grave violazione del diritto all’accessibilità e all’inclusione delle persone con disabilità, oltre a configurare una condizione di discriminazione indiretta e di mancato rispetto delle normative vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di pari accesso ai servizi sanitari pubblici – continua la nota. È inaccettabile che una struttura sanitaria, chiamata a garantire cure, assistenza e dignità a tutti i cittadini, continui a operare in condizioni che impediscono o rendono estremamente difficoltoso l’accesso alle persone con disabilità e a mobilità ridotta. Tale situazione, protratta nel tempo, denota una carenza di attenzione e di responsabilità istituzionale che non può più essere tollerata”.

“Si chiede pertanto un intervento immediato, risolutivo e definitivo, affinché venga garantito il pieno e continuativo funzionamento della pedana, nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone con disabilità e dei principi di uguaglianza e inclusione sanciti dalla legge – termina Montani -. Il mio impegno, in qualità di Garante, resterà costante e vigile fino al ripristino di condizioni di accessibilità adeguate e rispettose della dignità di ogni cittadino”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Viale Matteotti, iniziati i lavori di manutenzione straordinaria:...

Ecco il “Codice Oro”: si rafforza il percorso...

“Ri-creazione”: 700 studenti grossetani partecipano al progetto di...

Guardia medica, i Secessionisti: “Il Comune difende Albinia,...

Agricoltura, la Cia: “Senza una Pac forte il...

Sicurezza, Tornusciolo: “Troppi casi di criminalità tra gli...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: