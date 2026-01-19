“Leading Generation”: un nuovo incontro per parlare del futuro del territorio

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Dopo il primo appuntamento, “Leading Generation” torna con un secondo incontro in programma venerdì 23 gennaio, alle 17.30, nell’auditorium delle scuole medie di Castiglione della Pescaia.

“Un nuovo momento di confronto e approfondimento che conferma la volontà di avviare un percorso strutturato di riflessione sul futuro economico, sociale e turistico del territorio – dichiarano Aldo Iavarone e Ianetta Giannotti, della lista civica L’Alternativa -. Castiglione, grazie alle sue peculiarità ambientali, culturali e sociali, può ambire a diventare un vero punto di riferimento per l’intera Maremma, un laboratorio di idee capace di intercettare nuove tendenze e nuovi segmenti di mercato turistico”.

“È proprio in questa direzione che si muove il progetto ‘Leading Generation’: uno spazio di innovazione in cui l’economia del turismo non è solo motore di sviluppo, ma anche strumento di cambiamento sociale e di interiorizzazione delle prospettive collettive – prosegue il comunicato -. L’incontro è aperto e rivolto a responsabili delle associazioni economiche e culturali, ai giovani e a tutti i cittadini, con l’obiettivo di stimolare un dialogo ampio e inclusivo, capace di generare visione e progettualità condivisa”.

Il programma

Ad aprire i lavori, dopo il successo del primo appuntamento, sarà la dottoressa Simona Tozzi, che introdurrà i temi centrali della giornata.

Seguiranno i saluti istituzionali dei consiglieri comunali della lista civica “L’Alternativa”, organizzatrice dell’incontro, Ianetta Giannotti e Aldo Iavarone.

Interverrà inoltre il dottor Marco Antonioli, sociologo e capo analista, che offrirà una lettura approfondita delle dinamiche sociali ed economiche legate allo sviluppo territoriale.

“A rendere l’evento ancora più significativo sarà la presenza straordinaria del dottor Giuseppe Giaccardi, già protagonista del primo incontro e oggi punto di riferimento a livello nazionale, la cui partecipazione conferma il valore e la credibilità del percorso intrapreso – termina la nota -. ‘Leading Generation’ si conferma così un’occasione concreta per immaginare e costruire il futuro di Castiglione, mettendo al centro idee, competenze e partecipazione”.