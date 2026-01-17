Prevenzione anti incendio: al via i lavori del Comune nelle pinete

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Per il Comune di Castiglione della Pescaia il nuovo anno inizia con un programma di interventi dedicati alla tutela e alla sicurezza delle pinete litoranee. Sono iniziati, infatti, i lavori per la riqualificazione forestale della pineta di Punta Ala nell’area di Casetta Civinini.

L’intervento è finanziato con un contributo di 180mila euro in conto capitale a fondo perduto della Strategia forestale – misura Praf (annualità 2023) ed è inserito anche nel Piano di prevenzione Aib dei punti strategici nelle pinete litoranee dei comuni di Castiglione della Pescaia e Grosseto.

«Da anni il Comune di Castiglione della Pescaia – afferma il sindaco Elena Nappi – lavora costantemente per contrastare la pericolosità di incendi nelle pinete litoranee e nelle zone boscate del proprio territorio grazie ad un piano Aib, redatto insieme alle Bandite di Scarlino ed approvato dalla Regione Toscana, che mira a ridurre il rischio propagazione incendi con pulizie del sottobosco, spalcature degli alberi e taglio di quelli secchi, deperiti o malati, che sono i migliori propagatori del fuoco. L’intervento attuale tratta una zona particolarmente sensibile del litorale puntalino, che da oltre 15 anni è attaccata da parassiti e malattie che non lasciano alcun scampo ai pini e sui quali è obbligo di legge intervenire con i tagli per evitarne la trasmissione ad altre piante. Ogni taglio prevede una ripiantumazione in modo da ricreare quel verde che è una delle maggiori ricchezze del nostro Comune. Tutti gli interventi effettuati finora sono stati molto apprezzati sia da esperti del settore che da cittadini, ma è importante giudicare i lavori quando sono finiti e non in corso d’opera perché altrimenti non si può apprezzarne la bontà e l’efficacia. Riqualificare il patrimonio boschivo è una delle priorità di questa amministrazione per rendere sicuri tutti i frequentatori delle nostre zone e tutelare le attività economiche che fanno del verde la loro caratteristica principale. Un ringraziamento particolare va ai tecnici ed agli operai delle Bandite per la professionalità, serietà e competenza con cui agiscono in ogni situazione».

I lavori

I lavori prevedono la realizzazione di fasce parafuoco, una già completata all’ingresso di Castiglione in direzione Marina e altre nell’area del campeggio Etruria, interventi di taglio dei pini marittimi attaccati da Matsucoccus, pericolosi per l’incolumità pubblica dell’accesso alla spiaggia e per la ciclopista in corso di realizzazione che attraversa la pineta, la sostituzione delle piante abbattute con pino d’Aleppo, specie più resistente e adatta al contesto.

L’intervento è affidato alle Bandite di Scarlino, ente che gestisce il patrimonio forestale demaniale pubblico che ricade nel Comune di Castiglione della Pescaia, in virtù di una convenzione specifica stipulata nel luglio scorso.

Si tratta di un lavoro importante, programmato e necessario, che guarda alla sicurezza, alla prevenzione degli incendi e alla cura del patrimonio verde.