Sanità: il neuropsichiatra infantile torna all’ospedale, in servizio anche una nuova assistente sociale

Castel del Piano (Grosseto). Torna finalmente all’ospedale di Castel del Piano il neuropsichiatra infantile, figura essenziale per il supporto alle famiglie e per la presa in carico di bambini e ragazzi con bisogni specifici.

La dott.ssa Carmen Gnasso, neuropsichiatra infantile, riceverà una volta a settimana, ogni lunedì, all’ospedale di Castel del Piano, ripristinando un presidio sanitario di base fondamentale per tutta l’area amiatina.

Contestualmente, entra in servizio anche la nuova assistente sociale a tempo indeterminato, Deborah Brandi, e così cresce la rete di supporto e accompagnamento ai cittadini e alle fasce più fragili della popolazione.

“Il sistema sanitario dell’Amiata compie un altro importante passo in avanti. Con il ritorno del neuropsichiatra infantile e l’ingresso della nuova assistente sociale a tempo indeterminato si consolida la struttura – dichiara il sindaco Cinzia Pieraccini –. Si tratta di servizi di base essenziali, che rispondono a bisogni reali delle famiglie e dell’intero territorio dell’Amiata. Continuiamo a lavorare con determinazione affinché l’ospedale di Castel del Piano mantenga e rafforzi questi presìdi, indispensabili per garantire qualità della vita e diritti di accesso alle cure anche nelle aree interne e possiamo farlo se la sanità territoriale e il presidio ospedaliero lavoreranno sempre più in sinergia e con percorsi condivisi. Molto resta ancora da fare, ma l’attenzione è massima. Ringrazio la direzione dell’azienda Usl Toscana Sud Est e il Coeso Società della salute di Grosseto per la collaborazione e l’impegno dimostrati nel rendere possibile questo importante risultato”.