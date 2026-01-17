Sanità: il neuropsichiatra infantile torna all’ospedale, in servizio anche una nuova assistente sociale

Home AmiataSanità: il neuropsichiatra infantile torna all’ospedale, in servizio anche una nuova assistente sociale
La dott.ssa Carmen Gnasso, neuropsichiatra infantile, riceverà una volta a settimana

di Redazione
Castel del Piano (Grosseto). Torna finalmente all’ospedale di Castel del Piano il neuropsichiatra infantile, figura essenziale per il supporto alle famiglie e per la presa in carico di bambini e ragazzi con bisogni specifici.

La dott.ssa Carmen Gnasso, neuropsichiatra infantile, riceverà una volta a settimana, ogni lunedì, all’ospedale di Castel del Piano, ripristinando un presidio sanitario di base fondamentale per tutta l’area amiatina.

Contestualmente, entra in servizio anche la nuova assistente sociale a tempo indeterminato, Deborah Brandi, e così cresce la rete di supporto e accompagnamento ai cittadini e alle fasce più fragili della popolazione.

“Il sistema sanitario dell’Amiata compie un altro importante passo in avanti. Con il ritorno del neuropsichiatra infantile e l’ingresso della nuova assistente sociale a tempo indeterminato si consolida la struttura – dichiara il sindaco Cinzia Pieraccini –. Si tratta di servizi di base essenziali, che rispondono a bisogni reali delle famiglie e dell’intero territorio dell’Amiata. Continuiamo a lavorare con determinazione affinché l’ospedale di Castel del Piano mantenga e rafforzi questi presìdi, indispensabili per garantire qualità della vita e diritti di accesso alle cure anche nelle aree interne e possiamo farlo se la sanità territoriale e il presidio ospedaliero lavoreranno sempre più in sinergia e con percorsi condivisi. Molto resta ancora da fare, ma l’attenzione è massima. Ringrazio la direzione dell’azienda Usl Toscana Sud Est e il Coeso Società della salute di Grosseto per la collaborazione e l’impegno dimostrati nel rendere possibile questo importante risultato”.

